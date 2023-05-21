تتناول الشاي على الريق؟.. احذر هذه المخاطر

الوكيل الإخباري- الشاي من المشروبات الشائعة التي لا يستطيع الكثيرين الاستغناء عن تناول الشاي بجميع أنواعه سواء الأسود أو الأخضر أو بالأعشاب أو مع إضافة اللبن.

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وعادًة يبدأ البعض يومهم صباحًا بكوب من الشاي على الريق اعتقادًا منه أنه يمنحه الطاقة والاستيقاظ، ولكن هذه العادة تسبب حموضة ومشاكل في الهضم والقناة الهضمية، وتعطل عملية التمثيل الغذائي، بالإضافة إلى بعض مشاكل اللثة والأسنان.



نستعرض في السطور التالية الأضرار التي يسببها تناول الشاي على معدة فارغة، وفقًا لما ذكره "The Health Site".



أضرار شرب الشاي على معدة فارغة



- شرب الشاي على معدة فارغة يمكن أن يخل بالتوازن الحمضي والقلوي داخل المعدة، ويتداخل مع نشاط التمثيل الغذائي المنتظم.



- يمكن أن يمنع شاي الصباح على معدة خاوية امتصاص العناصر الغذائية الأخرى.

- الإكثار منه يؤدي للإصابة بالأنيميا.



- الشاي مدر للبول بطبيعته، فهو يعمل على التخلص من الماء الموجودة في الجسم، ومن المعروف أن أجسامنا تعاني من الجفاف بعد ساعات النوم، وتناول كوب شاي بعد الاستيقاظ على معدة فارغة يمكن أن يزيد الحالة سوءًا.



- يمكن أن يكون للثيوفيلين، وهي مادة كيميائية في الشاي، تأثير يجفف البراز ويسبب الإمساك.



- يحتوي الشاي على آثار من النيكوتين، مما قد يجعلك مدمنًا على المشروبات.

- شرب الشاي في الصباح يسبب تآكل الأسنان واللثة، ويرجع السبب في ذلك إلى أن البكتيريا الموجودة في الفم تعمل على تكسير السكر، ويؤدي ذلك إلى زيادة مستويات الحمض في الفم التي تسبب تأكل مينا الأسنان، ويؤدي تراكم البكتيريا المفرط إلى التهاب اللثة.



- الشاي بالحليب لا يجب تناوله في الصباح على معدة فارغة، حيث يؤثر ارتفاع نسبة اللاكتوز في الحليب على أمعائك ويؤدي إلى الغازات والإمساك.



وعادًة، يوصي خبراء التغذية ببدء اليوم بشرب الماء العادي، ثم تناول الفاكهة، ويمكن الحصول على مشروب الشاي بعد ذلك بـ15 إلى 20 دقيقة من الاستيقاظ.



الكونسلتو الطبي

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