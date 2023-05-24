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الأربعاء، 24-05-2023 10:05 ص

أعراض نقص البروتين .. 6 علامات لا تتجاهلها

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الوكيل الإخباري- يعتبر البروتين من العناصر الغذائية الضرورية للجسم، وترجع أهميته إلى تعدد الوظائف الحيوية التي يقوم بها، مثل بناء وتقوية العضلات والمساعدة على التئام الجروح.

ومع ذلك، لا يهتم بعض الأشخاص بالحصول على الجرعة اليومية الموصى بها من البروتين، مما يعرضهم لبعض الأضرار، يستعرضها "الكونسلتو" في التقرير التالي، وفقًا لموقع "WebMD".

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أضرار نقص البروتين في الجسم


1- الوذمة
يلعب البروتين دورًا كبيرًا في منع احتباس السوائل في الأنسجة، لذلك يؤدي انخفاض مستوياته بالجسم إلى تورم البطن والساقين والقدمين واليدين، وتعرف هذه الحالة المرضية باسم "الوذمة".


2- الاكتئاب
يواجه المخ صعوبة كبيرة في إنتاج النواقل العصبية بشكل متوازن عند نقص البروتين في الجسم، ويرجع السبب إلى حاجة الدماغ إلى الأحماض الأمينية لإنتاج الهرمونات.


ومع انخفاض مستويات بعض الهرمونات، مثل الدوبامين والسيروتونين، يحدث تغيرات في شخصية الفرد وحالته المزاجية، حيث يصبح أكثر عدوانية ومعرضًا للإصابة بالاكتئاب.


3- مشاكل الشعر والبشرة
تتكون البشرة من الإيلاستين والكولاجين والكيراتين، عندما تتراجع مستويات البروتين في الجسم، تقل نسبتها، ومن ثم يتعرض الجلد للإصابة بالجفاف.


وينطبق الأمر ذاته على الشعر، حيث ترتبط مشكلاته بانخفاض البروتين في الجسم.


3- التعب
أظهرت الأبحاث، أن مرور 7 أيام بدون تناول الكمية الكافية من البروتين يؤثر سلبًا على العضلات المسئولة عن الحركة، مما يؤدي إلى الشعور بالتعب وعدم التوازن وبطء عملية التمثيل الغذائي.


4- الجوع
في بعض الدراسات، وجد الباحثون أن الأطعمة الغنية بالبروتين تساعد على الشعور بالشبع والامتلاء لساعات طويلة، وهذا يفسر سبب الجوع المستمر عند انخفاض مستوياته بالجسم.

 

5- صعوبة شفاء الجروح
من أعراض نقص البروتين في الجسم، لأنه مسئول عن التئام الجروح، بفضل قدرته على تجديد وإصلاح الخلايا المتضررة، عن طريق إنتاج الكولاجين.


6- تكرار الإصابة بالعدوى
تساعد الأحماض الأمينية في الدم الجهاز المناعي على إنتاج أجسام مضادة، تنشط كريات الدم البيضاء، المسئولة عن محاربة الفيروسات والبكتيريا والسموم.
علاوة على ذلك، هناك أدلة عملية تشير إلى أن البروتين يحافظ على توازن مستويات البكتيريا الجيدة المقاومة للأمراض في الأمعاء.


لذا يزداد خطر الإصابة بالعدوى بشكل متكرر بين الأشخاص الذين لا يتناولون ما يكفي من البروتين، بسبب معاناتهم من ضعف المناعة.

 

الكونسلتو الطبي

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