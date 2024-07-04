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الخميس، 04-07-2024 08:17 ص

اختبار بسيط على الجلد سيخبرك.. هل تشرب كمية كافية من الماء؟

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الوكيل الإخباري- إذا كنت قلقاً من عدم شرب كمية كافية من الماء في حرارة الصيف، فإن اختبار الإصبع البسيط يمكن أن يحذرك إذا كنت تعاني من الجفاف.

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انتشر الحديث عن هذا الاختبار، بعدما حصل فيديو يشرحه على أكثر من 4.5 مليون مشاهدة على تطبيق تيك توك.


ووفق "ديلي ميل"، لعمل الاختبار، ما عليك سوى الضغط بإصبعين على الجلد على البطن، أو مقدمة اليد، أو الجلد على الصدر أسفل عظم الترقوة لبضع ثوانٍ، مع تثبيت الإصبع في مكانه أثناء الضغط.


وبعد الضغط على الجلد لبضع ثوانٍ، اتركه وإذا عاد الجلد على الفور إلى وضعه الطبيعي، فهذا يعني أن لديك ترطيباً كافياً.


يُطلق على بقاء الجلد مرفوعاً لبضع ثوانٍ "التخييم". ويقيس الاختبار مدى السرعة، التي يمكن أن يعود بها الجلد إلى طبيعته بعد تمدده أو ضغطه.


المرونة والكولاجين

وتشرح الدكتورة دانا بريمز ما يتعلق بالاختبار: "عندما يكون الشخص رطباً، فإن بشرته تتمتع بمرونة أكبر، وتعود بسرعة إلى شكلها الأصلي بعد الضغط عليها".


وتوضح: "من ناحية أخرى، يؤدي الجفاف إلى انخفاض مرونة الجلد وعودة أبطأ إلى الوضع الطبيعي".


ويساعد البقاء رطباً الجلد على الحفاظ على الكولاجين، وهو بروتين يوفر البنية والقوة للجلد والعضلات والعظام.


ومع ذلك، يمكن أن تقل مرونة الجلد مع تقدم العمر، بغض النظر عن كمية الماء التي يتم تناولها.


وتشمل العلامات الأخرى للجفاف: العطش الشديد، وقلة التبول، والبول الداكن، والتعب، والدوّار، والارتباك.


وتحث التوصيات الرجال على شرب حوالي 15 كوباً من الماء والسوائل خلال الصيف، والنساء 11.5 كوباً.

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