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السبت، 10-06-2023 10:25 ص

ارتفاع حرارة الطقس .. هكذا يمكن الوقاية من الإجهاد الحراري !

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الوكيل الإخباري- مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة في الفترة الراهنة، يزداد خطر الإصابة بالإنهاك والإجهاد الحراري، الذي يسبب العديد من المشاكل الصحية، التي من أبرزها الإرهاق وعدم القدرة على ممارسة الأمور الحياتية اليومية.

نوضح في السياق الآتي، طرق العلاج والوقاية من الإجهاد الحراري الناتج عن التعرض للشمس والحرارة الشديدة.

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أعراض الإجهاد الحراري


أوضح الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة، أن أعراض الإجهاد الحراري تتمثل في الآتي:
- التعرق الشديد.
- الصداع.
- الدوخة.
- انخفاض ضغط الدم.
- الشعور بالإرهاق الشديد.
- عدم التركيز.
- سرعة نبضات القلب.
- الغثيان.
- تشنجات عضلية.
- الجفاف.


أسباب الإنهاك الحراري
يمكن أن تحدث الإصابة بالإنهاك الحراري بسبب العوامل التالية:
- إذا زادت درجة حرارة الجسم بشكل لا يمكن التعامل معه.
- زيادة الرطوبة العالية مع درجات الحرارة المرتفعة.
- الجلوس في سيارة ساخنة بدون تكييف.
- النشاط البدني المكثف الذي يتم إجراؤه في الحرارة والرطوبة.
- المعاناة من الجفاف.


طرق الوقاية والعلاج من الإجهاد الحراري
أشار حتة، إلى أن الوقاية من أضرار التعرض للحرارة الشديدة، تتمثل في اتباع النصائح الآتية:
- ارتداء الملابس الفضفاضة الخفيفة.
- ارتداء قبعة على الرأس، للحماية من أشعة الشمس.
- شرب السوائل الباردة والمياه على مدار اليوم.
- عدم التعرض للشمس إلا للضرورة.
- الإبقاء في الأماكن الباردة.
- عدم ممارسة الرياضات الشاقة.
- رش الجسم بالماء.
- وضع الكمادات الباردة على الوجه والرقبة والإبط.

 

الكونسلتو الطبي 

 




 

 


 

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