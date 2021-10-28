الخميس 28-10-2021
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الخميس، 28-10-2021 01:52 م

ارتفاع ضغط الدم الرئوي .. أعراضه ومخاطره

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الوكيل الإخباري-قالت هيئة استعلامات الرئة الألمانية إن ارتفاع ضغط الدم الرئوي Pulmonary hypertension يعني ارتفاع ضغط الدم في الشريان الرئوي.

وأوضحت الهيئة أن أسباب هذا المرض عديدة أبرزها أمراض الرئة مثل الانسداد الرئوي المزمن COPD، وانقطاع النفس أثناء النوم، والتليف الرئوي، وأمراض القلب، والكبد، والكلى المزمنة والنسيج الضام.

ويمكن أن يكون مجهول السبب أيضاً.

وتتمثل أعراضه في ضيق التنفس، وألم بالصدر، والسعال الجاف، والإعياء، وتراجع القدرة على بذل المجهود، والدوار، والإغماء، وتورم الساقين، وزُرقة الشفاه والجلد.

ويجب استشارة الطبيب فور ملاحظة الأعراض للعلاج وتجنب العواقب الوخيمة، التي قد تصل إلى الجلطات الدموية، واضطرابات نظم القلب، والنزيف الرئوي.

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