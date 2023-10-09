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الإثنين، 09-10-2023 01:37 م

استعمال أظافر الجل جميل.. ولكن يحمل مخاطر

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الوكيل الإخباري - حذرت مجلة ألمانية من مخاطر الاستعمال الدائم للأظافر الجل، حيث إنها تتسبب على مدار سنوات عديدة في تقصف الأظافر وترققها ومن ثم سقوطها، نظراً لأنها تحرم الأظافر من التهوية الجيدة.

ولتجنب هذه المخاطر الجسيمة، أوصت مجلة "Jolie" المعنية بالصحة والجمال بالتوقف من وقت إلى آخر عن استعمال الأظافر الجل، وذلك لإتاحة الفرصة للأظافر الطبيعية للراحة والاستشفاء، مع مراعاة تقويتها من خلال تناول الكبسولات المحتوية على مادة "البيوتين" المهمة لصحة وجمال الأظافر.

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ولا يجوز استعمال الأظافر الجل إذا كانت الأظافر تعاني من الفطريات.

 

وأكدت المجلة الألمانية ضرورة إزالة الأظافر الجل على يد أخصائي تجميل محترف للحفاظ على الأظافر الطبيعية.


وللحفاظ على صحة الأظافر، أوصت المجلة باستعمال طلاء أظافر يخلو من الفورمالديهايد والتولوين والبارابين والكافور، كما ينبغي استعمال مزيل طلاء أظافر يخلو من الأسيتون.

 

 

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