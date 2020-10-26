اضرار نقص فيتامين E

الوكيل الإخباري _ يعد فيتامين إي من اكثر الفيتامينات الأساسية والضرورية لصحة الجسم نظرا لفوائده الصحية و الجمالية على الشعر والبشرة ، ويعاني الكثير من الاشخاص من نقص فيتامين لي في الجسم الا انهم يجهلون ذلك ، الا ان هناك العديد من الاعراض الدالة على نقص الفيتامين ، تعرف عليها :
ألم وضعف العضلات
الشعور دوما بالتعب
التعرض لأمراض فقر الدم
وجود مشكلات بالنظر
التنميل في الأطراف والشعور بالوخز
شحوب لون البشرة
إصابة الشعر بالتقصف والتساقط
تكسر الأظافر
المصدر : الامارات نيوز
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