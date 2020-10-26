اضرار نقص فيتامين E

الوكيل الإخباري _ يعد فيتامين إي من اكثر الفيتامينات الأساسية والضرورية لصحة الجسم نظرا لفوائده الصحية و الجمالية على الشعر والبشرة ، ويعاني الكثير من الاشخاص من نقص فيتامين لي في الجسم الا انهم يجهلون ذلك ، الا ان هناك العديد من الاعراض الدالة على نقص الفيتامين ، تعرف عليها :

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ألم وضعف العضلات



الشعور دوما بالتعب



التعرض لأمراض فقر الدم



وجود مشكلات بالنظر



التنميل في الأطراف والشعور بالوخز



شحوب لون البشرة



إصابة الشعر بالتقصف والتساقط



تكسر الأظافر

المصدر : الامارات نيوز

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