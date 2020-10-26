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الإثنين، 26-10-2020 12:05 م

اضرار نقص فيتامين E

فوائد_كبسولات_فيتامين_e


الوكيل الإخباري _ يعد فيتامين إي من اكثر الفيتامينات الأساسية والضرورية لصحة الجسم نظرا لفوائده الصحية و الجمالية على الشعر والبشرة ، ويعاني الكثير من الاشخاص من نقص فيتامين لي في الجسم الا انهم يجهلون ذلك ، الا ان هناك العديد من الاعراض الدالة على نقص الفيتامين ، تعرف عليها :

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ألم وضعف العضلات


الشعور دوما بالتعب


التعرض لأمراض فقر الدم

وجود مشكلات بالنظر


التنميل في الأطراف والشعور بالوخز


شحوب لون البشرة


إصابة الشعر بالتقصف والتساقط


تكسر الأظافر

 

المصدر : الامارات نيوز 

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