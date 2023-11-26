اعراض الحمى الروماتيزمية

الوكيل الإخباري - قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة في قصر العيني، إن الحمى الروماتيزمية بمثابة مرض مجهول، فلا هي بكتيريا ولا سموم بالدم، ولكنها تغيير في تركيبة الدم.

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وأضاف موافي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الإصابة بالحمى الروماتيزمية، قد يؤدي إلى التهاب في المفاصل، وإحمرار في الجلد على شكل حبيبات صغيرة، وحركات لا إرادية في المخ، والتهاب في غلاف وعضلة وصمام القلب.



واستكمل أستاذ طب الحالات الحرجة، أن منع الحمى الروماتيزمية يتم من خلال منع البكتيريا في الحلق عبر حقنة تؤخذ كل 21 يومًا؛ لمنع دخول البكتيريا تمامًا للحلق.



وتابع موافي، نادرًا ما تأتي الحمى الروماتيزمية بعد سن الـ25، ولو جاءت قبل ذلك يجب أخذ حقنة كل 21 يومًا حتى هذا السن، مع المتابعة، لافتا إلى أنه حال تلف الصمام المترالي بسبب الحمى الروماتيزمية يحتاج تغييره أو توسعته حال كان ضيقًا.



وأوضح موافي، أن تأثير الحمى الروماتيزمية في المخ يكون عبارة عن حركات لا إرادية.

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