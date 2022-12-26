10 علامات تكشف الاصابة بقصور القلب

الوكيل الإخباري-قالت مؤسسة القلب الألمانية إن قصور القلب يعني تراجع قدرة القلب على ضخ الدم إلى أعضاء الجسم المختلفة، وله أسباب عدة تتمثل في ارتفاع ضغط الدم، الذي لم يتم علاجه بشكل كاف، بالإضافة إلى المخدرات.



وعلى الرغم من أن قصور القلب غير قابل للشفاء، إلا أنه يمكن علاجه جيداً في حال تشخيصه مبكراً، حيث يهدف العلاج إلى تخفيف العبء الواقع على القلب من خلال الأدوية الخافضة لضغط الدم المرتفع والأدوية المدرة للبول وكذلك الأدوية، التي تساعد على ضبط نظم القلب.



وعدّدت المؤسسة أعراض الإصابة بقصور القلب، ومن أهمها:

1- ضيق في التنفس

2- آلام في منطقة الصدر

3- عدم انتظام ضربات القلب

4- احتباس الماء في الساقين

5- تراجع القدرة على بذل المجهود والتعب السريع

6- السعال الليلي

7- فقدان الشهية

8- فقدان الوزن المفاجىء

9- نوبات دوار

10 - زيادة معدلات التبول

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