الإثنين 26-12-2022
الوكيل الاخباري

الدوريات الخارجية تُحذر مستخدمي طريق وادي عربة - العقبة

اغلاق 3 شوارع فرعية في البصيرا بسبب الامطار الغزيرة

الصحة تحدد أسعار جلسات العلاج الطبيعي

إغلاق طريق البحر الميت - الكرك بشكل مؤقت

تعرف على الطرق المغلقة بسبب ارتفاع منسوب مياه الامطار- أسماء

تعليق دوام جامعة الحسين بن طلال بسبب الظروف الجوية

3 إصابات بانقلاب حافلة ركاب في معان - فيديو

رئيس الوزراء يزور مطرانية اللاتين ويهنئ بعيد الميلاد

الامن العام يصدر بيان حول الحالة الجوية ويحذر

إخلاء موقع البتراء الأثري من السياح بسبب السيول - فيديو

الإثنين، 26-12-2022 02:09 م

10 علامات تكشف الاصابة بقصور القلب

R (3)


الوكيل الإخباري-قالت مؤسسة القلب الألمانية إن قصور القلب يعني تراجع قدرة القلب على ضخ الدم إلى أعضاء الجسم المختلفة، وله أسباب عدة تتمثل في ارتفاع ضغط الدم، الذي لم يتم علاجه بشكل كاف، بالإضافة إلى المخدرات.

وعلى الرغم من أن قصور القلب غير قابل للشفاء، إلا أنه يمكن علاجه جيداً في حال تشخيصه مبكراً، حيث يهدف العلاج إلى تخفيف العبء الواقع على القلب من خلال الأدوية الخافضة لضغط الدم المرتفع والأدوية المدرة للبول وكذلك الأدوية، التي تساعد على ضبط نظم القلب.

وعدّدت المؤسسة أعراض الإصابة بقصور القلب، ومن أهمها:
1- ضيق في التنفس
2- آلام في منطقة الصدر
3- عدم انتظام ضربات القلب
4- احتباس الماء في الساقين
5- تراجع القدرة على بذل المجهود والتعب السريع
6- السعال الليلي
7- فقدان الشهية
8- فقدان الوزن المفاجىء
9- نوبات دوار
10 - زيادة معدلات التبول

اضافة اعلان

 

24

 




 

 


 

إقرأ ايضا
OIP (2)

دراسة : بعض أدوية السكري تحمي من الخرف

how-long-does-cold-sore-last-400x242

أعراض هربس الشفاه والعلاج

R (4)

أبرز الموضوعات الصحية بحثاً في جوجل لعام 2022

active-seniors

ما أفضل رياضة لكبار السن ؟

R (1)

كوريا الجنوبية تسجل أول وفاة .. ما هو مرض الأميبا آكلة الدماغ ؟

OIF (1)

كلنا نفقد الذاكرة أحياناً.. لكن متى يجب استشارة الطبيب؟

أخبار متعلقة
إلتهاب-القصبة-الهوائية-عند-الأطفال-780x470

التهاب القصيبات الهوائية عدوى شائعة بين الأطفال .. اعراض تستدعي الانتباه

tbl_diseases_disease_1108_43de7e22ee-b42e-4f6b-8b65-de1c685b9c4e

عرض مرضي يكشف الاصابة بسرطان المثانة

سكري ٣

علامات في الصباح تحذر من الإصابة بالسكري

33

تحذيرات من 5 أعراض جانبية لمنتجات التجميل

127-111459-short-bowel-syndrome-symptoms-treatment_700x400

متلازمة الأمعاء القصيرة .. ما هي وما أعراض الاصابة بها ؟

5d9ca271423604287d303bf1

8 أسباب قد تؤدي إلى فقر الدم..ما هي؟