السبت 21-10-2023
الوكيل الاخباري

اسرائيل تعلق على دخول المساعدات لقطاع غزة : لن نسمح بدخول الوقود

4473 شهيدا و15400 إصابة في عدوان الاحتلال المتواصل على غزة

انخفاض حاد للأسهم الأميركية

عباس من القاهرة: لن نرحل وسنبقى في أرضنا

ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال إلى 308

السيسي: تصفية القضية الفلسطينية لن تحصل على حساب مصر

الملك من القاهرة: ما يجري من احداث سيدفع المنطقة كلها الى الهاوية

قيادي بحزب الله: حاضرون في كل جبهة بصواريخنا وسلاحنا

انفجار قرب السفارة الإسرائيلية في قبرص

الاقتصاد الرقمي تحذر من جهات وهمية تنتحل اسم البريد الأردني

عاجل

الملك من القاهرة: ما يجري من احداث سيدفع المنطقة كلها الى الهاوية

السبت، 21-10-2023 10:08 ص

اكتئاب الأب بعد الولادة يضاعف تجارب الطفولة السلبية

20231020215439102N1


الوكيل الإخباري - ربطت دراسة جديدة اكتئاب الأب خلال السنة الأولى من حياة طفله، بصعوبات في التربية ومشاكل في سلوك الطفل في سن 5 سنوات.

ووجد الباحثون أن إصابة الأب باكتئاب بعد الولادة، تضاعف أيضاً احتمالات تعرض الطفل لـ 3 على الأقل من تجارب الطفولة السلبية، والتي تتضمن: سوء معاملة الطفل، ومشاكل صحية، والخلل الوظيفي الأسري، وانخفاض الأداء الدراسي.

اضافة اعلان


ومن المقرر مناقشة الدراسة وعرض المزيد من تفاصيلها خلال مؤتمر الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال 2023، الذي بدأ أعماله، يوم الجمعة، في واشنطن ويستمر حتى 24 أكتوبر(تشرين الأول) الحالي.

 

وقالت الدكتورة كريستين شميتز الباحثة الرئيسية من جامعة روتجرز: "لا يتم تشخيص الاكتئاب الأبوي بشكل كافٍ، وأطباء الأطفال في وضع فريد، يتعلق بربط الآباء بالدعم المناسب الذي يمكن أن يفيدهم هم وأسرهم".


وقامت شميتز بتحليل بيانات 1,933 زوجاً من الآباء والأطفال من دراسة مستقبل العائلات ورفاهية الطفل، وهي مجموعة مواليد وطنية في المناطق الحضرية في الولايات المتحدة.


وأظهرت النتائج وجود علاقة قوية بين اكتئاب الأب بعد الولادة والمشاكل اللاحقة لأطفالهم، وأن هذا الخطر يتجاوز العوامل الاجتماعية والديموغرافية واكتئاب الأم بعد الولادة.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

دراسة تكشف عن مرض خطير مرتبط بتناول اللحوم مرتين أسبوعيا‏

617c02a34c59b714640c8c29

علاجات منزلية للقضاء على السعال الجاف

93-084531-8-unhelpful-sleep-myths_700x400

4 أمراض يحميك منها النوم- تعرف عليها

cbeacb4539da0b017133e7e111999dca_XL

5 فيتامينات يحتاجها الجسم خلال فصل الخريف

2023102018194220RS

الزيادة المفرطة في وزن الحامل ترتبط بمخاطر الوفاة

eye-health

نصائح غذائية للحفاظ على صحة العيون