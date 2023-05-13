اكل البطيخ مع الجبن .. خبيرة تغذية توصي بهذا الأمر !

الوكيل الإخباري- يعتاد الكثير من الأشخاص على تناول البطيخ بجانب الجبن في وجبة الإفطار أو العشاء مع الخبز المحمص، فهل هناك أي أضرار قد يتعرض لها الجسم عند الجمع بينهما؟

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في هذا الصدد، قالت الدكتورة مروة محمد، أخصائية التغذية العلاجية في مصر، إن البطيخ مع الجبن من الوجبات المفيدة لصحة الإنسان، مؤكدةً أنه لا ضرر من تناولهما في نفس الوقت.



وأضاف مروة أن الجسم يحصل على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية عند الجمع بين البطيخ والجبن، أبرزها:

- البروتين.

- الكالسيوم.

- الألياف الغذائية.

- الماء.

- الفيتامينات.

- المعادن.

السكريات الصحية.



وأوصت أخصائية التغذية العلاجية بأن يكون الجبن قليل الملح أو خاليًا منه، لتجنب احتباس السوائل في الجسم وارتفاع الضغط والإضرار بصحة الكلى عند تناوله، بسبب زيادة الصوديوم بالدم.



وأوضحت أن هذا الشرط ينطبق جملة وتفضيلًا على الجبن القريش، الذي يتميز أيضًا باحتوائه على نسبة ضئيلة من الدهون وانخفاض سعراته الحرارية.



ومع ذلك، شددت مرورة على ضرورة الابتعاد عن هذه الوجبة، إذا كان الشخص يعاني من حساسية البطيخ أو مصابًا بمرض عدم تحمل اللاكتوز.



واختتمت حديثها بالإشارة إلى أهمية الاعتدال في تناول البطيخ، لأن الإفراط فيه يؤدي إلى المعاناة من الإسهال، ويرجع السبب إلى محتواه العالي من الماء، الذي يزيد من حركة الأمعاء.



الكونسلتو الطبي

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