السبت 13-05-2023
الوكيل الاخباري

ضبط سائق مركبة شحن على طريق شويعر يدخن الارجيلة أثناء المسير - صور

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب أنزور بحادث سير في وادي رم-فيديو

اختتام معسكر المهارات والفنون الكشفية في عجلون

التعامل مع 1031 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك غداً - أسماء

13996 شكوى تلقتها وزارة العمل خلال عام 2022

مجلس محافظة الزرقاء يسدد ديونا حكومية بقيمة مليون دينار

شاهد.. الملكة تنشر لأول مرة صور من تخرج الأميرة سلمى

بيان حول انتهاء عقود المعلمين في التعليم الخاص

اعتداء على برج ضغط عالي بوادي القطار في لواء ماركا - صور

السبت، 13-05-2023 11:15 ص

اكل البطيخ مع الجبن .. خبيرة تغذية توصي بهذا الأمر !

9e760ee01a3a79dbb4b31eea3fccfbc9


الوكيل الإخباري- يعتاد الكثير من الأشخاص على تناول البطيخ بجانب الجبن في وجبة الإفطار أو العشاء مع الخبز المحمص، فهل هناك أي أضرار قد يتعرض لها الجسم عند الجمع بينهما؟

اضافة اعلان

 

في هذا الصدد، قالت الدكتورة مروة محمد، أخصائية التغذية العلاجية في مصر، إن البطيخ مع الجبن من الوجبات المفيدة لصحة الإنسان، مؤكدةً أنه لا ضرر من تناولهما في نفس الوقت.

وأضاف مروة أن الجسم يحصل على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية عند الجمع بين البطيخ والجبن، أبرزها:
- البروتين.
- الكالسيوم.
- الألياف الغذائية.
- الماء.
- الفيتامينات.
- المعادن.
السكريات الصحية.


وأوصت أخصائية التغذية العلاجية بأن يكون الجبن قليل الملح أو خاليًا منه، لتجنب احتباس السوائل في الجسم وارتفاع الضغط والإضرار بصحة الكلى عند تناوله، بسبب زيادة الصوديوم بالدم.


وأوضحت أن هذا الشرط ينطبق جملة وتفضيلًا على الجبن القريش، الذي يتميز أيضًا باحتوائه على نسبة ضئيلة من الدهون وانخفاض سعراته الحرارية.


ومع ذلك، شددت مرورة على ضرورة الابتعاد عن هذه الوجبة، إذا كان الشخص يعاني من حساسية البطيخ أو مصابًا بمرض عدم تحمل اللاكتوز.


واختتمت حديثها بالإشارة إلى أهمية الاعتدال في تناول البطيخ، لأن الإفراط فيه يؤدي إلى المعاناة من الإسهال، ويرجع السبب إلى محتواه العالي من الماء، الذي يزيد من حركة الأمعاء.

 

الكونسلتو الطبي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2020_1_15_14_38_49_899

بخلاف السكري .. 4 أمراض قد تسبب جفاف الفم

main_image6117f4f49cf4e-1

لخفض الكوليسترول .. احرص على تناول هذه الفواكه الصيفية !

2020_6_19_21_25_14_576

طعم غريب.. 5 مذاقات في الفم تشير إلى مشاكل صحية متعددة

20235112212102122A

تطبيق يكشف مبكراً مرض الزهايمر.. بالصوت

image

ماذا يحدث عند نقص الحديد في الجسم؟

202351215291669788

هذه الكمية من الفواكه تُعادل 4 آلاف خطوة يومياً !

أخبار متعلقة
31-12-2022_11_09_13_GomhuriaOnline_161672477753

دراسة جديدة تكشف ضرر غير متوقع للتدخين

2023_5_10_15_11_34_402

5 فوائد مذهلة للبطيخ الأصفر.. يحميك من هذه الأمراض

2023_5_10_16_45_11_392

طبيبة تحذر من ابتلاع بذور البطيخ لهذا السبب !

1bc5d18f-09cb-414e-adfb-bcfcd526ae79

في ظل ارتفاع درجات الحرارة .. فائدة غير متوقعة للبطيخ

176-143306-pre-cut-watermelon-threaten-health-5

خبيرة تحذر من تناول البطيخ في هذا الوقت !

thumbs_b_c_9756198085467fccfc8d92bad8e34c23

منذ الولادة وحتى الشيخوخة .. دراسة توضح اضرار جسيمة لتلوث الهواء