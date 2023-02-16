الخميس 16-02-2023
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الخميس، 16-02-2023 03:38 م

الأرق .. 5 أمور تصيبك في اليوم التالي

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الوكيل الإخباري- يدرك أي شخص عانى يوما من قلة النوم، أو لا ينام بشكل كاف لفترة متواصلة، مدى تأثير قلة النوم على التركيز في اليوم التالي. ووفقًا لما نشره موقع Neuroscience News، درس باحثون في مركز أبحاث لايبنيز الألماني لبيئة العمل والعوامل البشرية، كيفية تأثير الحرمان من النوم على أداء الدماغ.

وتُظهر النتائج، أن الحرمان من النوم يؤثر على تنشيط الدماغ وتغيير الروابط بين الخلايا العصبية، اللذين بدورهما يسفران عن تأثير كبير على الأداء المعرفي والذاكرة العاملة.

يضعف الانتباه والتركيز

يبطئ عمليات الذاكرة

يصبح التعلم أكثر صعوبة

الشعور بأعراض الاكتئاب

يزيد الخمول والكسل

عكاظ

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