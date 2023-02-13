لهذه الأسباب لا تأكل الحلوى قبل النوم

الوكيل الإخباري- الاستمتاع بالحلوى بعد العشاء عادة تغذي الرغبة في تناول المزيد من السكريات، لكن وفقاً لخبراء التغذية تناول الآيس كريم وغيره من الحلوى قبل النوم يعود بمجموعة من الأضرار على صحتك.



فزيادة السكر في الجسم تطلق استجابة التهابية، وبحسب موقع "ليفينغ سترونغ"، ترتبط زيادة الالتهابات بانقطاع التنفس أثناء النوم، وهي حالة تعيق فيها الممرات الهوائية الملتهبة التنفس.

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كما تربط دراسات عديدة بين زيادة الالتهابات وحالات صحية مثل أمراض القلب والسكري.



من ناحية أخرى، يزيد السكر اليقظة والنشاط، ما يسبب صعوبة النوم، أو يؤثر على عمقه، وقد يؤدي إلى تكرار اليقظة.

ووفقاً لعيادة كليفلاند، أظهر بحث محدود أن تناول السكريات قبل النوم يتسبب في زيادة الوزن، نتيجة أن الجسم لا يحرق هذا الجلوكوز أثناء النوم، ما يؤدي إلى تخزينه على شكل دهون في الجسم.



ويتضمن الامتناع عن السكريات قبل النوم الحلوى والعصائر واللبن (الزبادي) المحلّى بسكر مضاف، وكذلك تحلية المشروبات بعدة ملاعق من السكر.



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