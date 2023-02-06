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الإثنين، 06-02-2023 01:17 م

ما أسباب صداع خلف الرأس بعد الاستيقاظ؟

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الوكيل الإخباري- يتعرض الكثير من الناس للإصابة بصداع خلف الرأس بعد الاستيقاظ من النوم، قد يكون ذلك نتيجة عدم الحصول على ساعات نوم كافية، ولكن قد يشير الأمر أيضًا إلى الإصابة بمشكلة صحية أخرى.

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نستعرض في التقرير التالي أسباب الصداع خلف الرأس بعد الاستيقاظ من النوم، وفقًا لـ"Sleep Foundation".

أثناء الانتقال من النوم إلى اليقظة تبدأ أجزاء من الدماغ في الاستيقاظ ويصبح العقل أكثر استجابة للتغييرات في وضع الجسم واللمس والصوت، خلال هذه الفترة من الحساسية الشديدة قد تكون أكثر عرضة للألم، بالإضافة إلى ذلك تشارك منطقة ما تحت المهاد في الدماغ في كل من عمليات النوم والألم.


تؤثر الاضطرابات في منطقة ما تحت المهاد أثناء النوم على القدرة على تحمل الألم، نتيجة لذلك ربما لم يشعر الشخص بالألم أثناء النوم وقد يشعر به في الصباح، عادًة ما تسبب اضطرابات النوم ألم الرأس في الصباح، ولكن هناك العديد من الأسباب المحتملة للاستيقاظ من النوم بالصداع خلف الرأس، وتتمثل فيما يلي:


أسباب صداع خلف الرأس بعد الاستيقاظ

 

 توقف التنفس أثناء النوم
الصداع الصباحي خلف الرأس من الأعراض الشائعة لانقطاع النفس الانسدادي النومي، والسبب الدقيق للصداع الناجم عن انقطاع التنفس أثناء النوم غير واضح ولكن قد يرجع الأمر إلى الشخير بصوت عالٍ.


الشخير
قد يكون الشخير وحده سبب العديد من حالات الصداع في الصباح، قد يؤدي وجود تاريخ من الصداع النصفي أو الأرق أو ضيق النفس إلى زيادة احتمالية الإصابة بالصداع الصباحي خلف الرأس.


قلة النوم والأرق
الأرق وقلة النوم أحد أبرز الأسباب التي تؤدي للإصابة بالصداع خلف الرأس بعد الاستيقاظ من النوم، وقد يشعر المصاب أيضًا بالتعب وعدم الراحة وقد يمتد الصدع لعدة ساعات بعد الاستيقاظ.


اضطرابات إيقاع الساعة البيولوجية
يعاني الأشخاص المصابون باضطرابات إيقاع الساعة البيولوجية من صداع خلف الرأس بعد الاستيقاظ من النوم بشكل متكرر، تتطور اضطرابات إيقاع الساعة البيولوجية عندما يكون الجسم غير متوافق مع إيقاعات النوم والاستيقاظ بسبب هذا الاختلال قد لا يحصل الشخص على قسط كافٍ من النوم، مما قد يؤدي إلى صداع خلف الرأس عند الاستيقاظ.


كثرة النوم
يمكن أن يكون النوم لساعات طويلة الصداع خلف الرأس عند الاستيقاظ، يرتبط النوم المنخفض الجودة والنوم الأطول بصداع أكثر حدة خلف الرأس قد يستمر لساعات بعد الاستيقاظ.


الصداع النصفي
الصداع النصفي من أكثر أنواع الصداع شدة يصيب السيدات بمعدل أكبر من الرجال قد يتسبب في ألم حاد في الرأس والكثير من الأعراض الأخرى المزعجة مثل الغثيان وحساسية الضوء والصوت، عادًة ما يشعر البعض بنوبات الصداع النصفي بعد الاستيقاظ وقد تسبب ألم في جانب الرأس أو خلف الرأس ثم ينتشر الألم لنقاط مختلفة بالرأس والجسم.


صرير الأسنان
يعاني البعض من صرير الأسنان أثناء النوم وهو أحد أشكال اضطرابات النوم يحدث نتيجة التوتر والضغط النفسي أو الإصابة بمشكلة بالفك، يسبب الشعور بصداع خلف الرأس بعد الاستيقاظ من النوم، وتؤدي هذه الحركة القوية والمفرطة أيضًا إلى تآكل الأسنان وآلام العضلات وتلف اللثة.


بعض الأدوية
قد يكون الصداع خلف الرأس بعض الاستيقاظ أثر جانبي لأحد الأدوية التي تم تناولها في الليلة السابقة، ومن أبرز تلك الأدوية:
- المسكنات.
- مضادات الاكتئاب.
- المهدئات

 

الكونسلتو الطبي

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