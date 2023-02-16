الخميس 16-02-2023
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الخميس، 16-02-2023 09:11 ص

دراسة جديدة تحذر من مخاطر ساعات النوم الغير مستقلة

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الوكيل الإخباري- حذّر بحث جديد نشرته جمعية القلب الأمريكية من أن النوم لعدد ساعات غير متناسق كل ليلة، والذهاب إلى الفراش في أوقات مختلفة، يزيد من خطر الإصابة بتصلب الشرايين.

ويحدث تصلب الشرايين نتيجة تراكم الرواسب الدهنية على جدران الأوعية الدموية، ما يسبب ضيق الشريان ويقلل تدفق الدم والأكسجين إلى أنحاء الجسم.
وقالت الدكتورة كيلسي فول من جامعة فاندربيلت الأمريكية: "الذين يعانون من فترات نوم غير منتظمة، تفاوتت بأكثر من ساعتين في غضون أسبوع، أكثر عرضة بنسبة 1.4 مرة لتراكم الكالسيوم في الشريان التاجي".

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وشارك في الدراسة 2000 شخص أعمارهم أكثر من 45 عاماً،  وتم تعريف أوقات النوم المنتظمة بأن يتراوح وقت النوم في حدود 30 دقيقة خلال الأسبوع.

وأظهرت النتائج أن الأضرار تقع أكثر على من لديهم فترات نوم غير منتظمة، تفاوتت بأكثر من ساعتين في الأسبوع، فهم أكثر عرضة بنسبة 1.12 مرة للإصابة باللويحات السباتية، وأكثر عرضة مرتين لمشاكل ضغط الدم.


أما من لديهم أوقات نوم غير منتظمة تفاوتت بمعدل 90 دقيقة بين يوم وآخر خلال أسبوع، فكانوا أكثر عرضة بنسبة 1.43 مرة لتراكم الكالسيوم في الشريان التاجي مقارنة بمن لديهم أوقات نوم أكثر انتظاماً.

 

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