الأطعمة 'المقرمشة' تساعد على خفض الوزن

الوكيل الإخباري - تشير دراسة جديدة إلى أن الأطعمة المقرمشة قد تخفض السعرات الحرارية ما يساعد على التخلص من الوزن.



وقالت دراسة في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية إن الباحثين أعطواً 50 شخصاً بطريقة عشوائية وجبات غداء مختلفة طيلة فترة الدراسة، اعتبرت اثنتان منها على درجة عالية من المعالجة، واثنتان على حدٍ أدنى من المعالجة، حيث تحتوي وجبة واحدة في كل فئة على أطعمة مقرمشة أكثر من الأخرى.

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وتناول المشاركون الذين حصلوا على الوجبة القاسية قليلة المعالجة، في المتوسط 483 سعرة حرارية، والمجموعة التي حصلت على الوجبة الناعمة فائقة المعالجة، في المتوسط 790 سعرة حرارية.



وعند فحص النتائج، كشف الفريق من جامعة فاغينينغن في هولندا صلة لا يمكن إنكارها بين انخفاض استهلاك الغذاء، بنسبة 20% تقريباً، والمواد الغذائية التي تتطلب المزيد من المضغ.



ووفقا للباحثين، تدعم نتائج الدراسة فكرة أن تناول الأطعمة المقرمشة يستهلك طاقة ووقتاً أطول ما يؤدي بشكل عام إلى استهلاك كميات أقل في الإطار الزمني المحدد.



ويقول البروفيسور كيران فوردي، الأستاذ في جامعة هارفارد :"لدينا الآن أكثر من عقد من الأدلة على أن الذين يختارون الأطعمة التي تشجعهم على تناول الطعام ببطء أكثر، مثل الأطعمة المقرمشة أو الأكثر صلابة، يمكن أن يستهلكوا سعرات حرارية أقل، في حين يشعرون بالرضا بنفس القدر".



وفي الأساس، كلما زاد مضغ الطعام، كلما طال وقت الأكل، ما يبطئ استهلاك االوجبة وما يتبعها من السعرات الحرارية بشكل كبير.



ويشير مؤلف الدراسة إلى أن هذه الوتيرة المنخفضة قد تشجع الجسم على مراقبة تناول الطعام بشكل أفضل مع الشبع ما يؤدي إلى شعور ملموس أكثر بـ "الامتلاء"، مما قد يمثل ثورة في صناعة مكافحة الوزن، حسب هيرالد صن.

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