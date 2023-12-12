الثلاثاء 12-12-2023
الوكيل الاخباري
 

24 شهيداً ارتقوا باستهداف الاحتلال منزلين في رفح

ضبط اعتداء على خط مياه رئيسي في جنوب عمان لتعبئة صهاريج مخالفة

قوات الاحتلال تفجر مركبة بمخيم جنين

سرايا القدس تستهدف ناقلة جند وآليتين للاحتلال

جمعية الشحن النرويجية: الهجوم على "ستريندا" تطور خطير

توقيع اتفاقية المنحة الأميركية المخصصة لدعم موازنة الأردن بـ 845.1 مليون دولار

تعميم بتفعيل الرقابة على محلات بيع خطوط الهواتف النقالة

وقف الترافع أمام كافة محاكم الأردن غداً الأربعاء تضامناً مع غزة

فيديو - المقاومة تقصف تحشدات للعدو في خانيونس

إيران: الاحتلال لن يتمكن من تدمير "حماس" حتى لو استمرت الحرب على غزة 10 سنوات

عاجل

24 شهيداً ارتقوا باستهداف الاحتلال منزلين في رفح

الثلاثاء، 12-12-2023 02:28 م

الأطعمة 'المقرمشة' تساعد على خفض الوزن

slideshowslide_sss_3368_686


الوكيل الإخباري - تشير دراسة جديدة إلى أن الأطعمة المقرمشة قد تخفض السعرات الحرارية ما يساعد على التخلص من الوزن.

وقالت دراسة في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية إن  الباحثين أعطواً 50 شخصاً بطريقة عشوائية وجبات غداء مختلفة طيلة فترة الدراسة، اعتبرت اثنتان منها على درجة عالية من المعالجة، واثنتان على حدٍ أدنى من المعالجة، حيث تحتوي وجبة واحدة في كل فئة على أطعمة مقرمشة أكثر من الأخرى.

اضافة اعلان


وتناول المشاركون الذين حصلوا على الوجبة القاسية قليلة المعالجة، في المتوسط 483 سعرة حرارية، والمجموعة التي حصلت على الوجبة الناعمة فائقة المعالجة، في المتوسط 790 سعرة حرارية.


وعند فحص النتائج، كشف الفريق من جامعة فاغينينغن في هولندا صلة لا يمكن إنكارها بين انخفاض استهلاك الغذاء،  بنسبة 20% تقريباً، والمواد الغذائية التي تتطلب المزيد من المضغ.


ووفقا للباحثين، تدعم نتائج الدراسة فكرة أن تناول الأطعمة المقرمشة يستهلك طاقة ووقتاً أطول ما يؤدي بشكل عام إلى استهلاك كميات أقل في الإطار الزمني المحدد.


ويقول البروفيسور كيران فوردي، الأستاذ في جامعة هارفارد :"لدينا الآن أكثر من عقد من الأدلة على أن  الذين يختارون الأطعمة التي تشجعهم على تناول الطعام ببطء أكثر، مثل الأطعمة المقرمشة أو الأكثر صلابة، يمكن أن يستهلكوا سعرات حرارية أقل، في حين يشعرون بالرضا بنفس القدر".


وفي الأساس، كلما زاد مضغ الطعام، كلما طال وقت الأكل، ما يبطئ استهلاك االوجبة وما يتبعها من السعرات الحرارية بشكل كبير.


ويشير مؤلف الدراسة إلى أن هذه الوتيرة المنخفضة قد تشجع الجسم على مراقبة تناول الطعام بشكل أفضل مع الشبع ما يؤدي إلى شعور ملموس أكثر بـ "الامتلاء"، مما قد يمثل ثورة في صناعة مكافحة الوزن، حسب هيرالد صن.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
tbl_articles_article_27155_34401cf9217-ba7a-4d71-9280-fd0cdf20aa63

إجراءات بسيطة للوقاية من الخرف

20231212104338274

الرياضة والتغذية السليمة تقيان من هشاشة العظام

017325465_30300

تناول الأسماك يحمي الرضيع من تأخر النمو العصبي

health-150219-1

الأدوية البيولوجية تسيطر على نوبات الربو الحادة

tbl_articles_article_27668_9216015999a-efa0-48b4-b530-564251cf2cfb

الفاصوليا البيضاء تقي من سرطان القولون

tbl_articles_article_15178_339f8182e29-3f22-424f-8e89-b2e5f405c83f

كيف تتجنب حرقة المعدة؟

أخبار متعلقة
حامل-حمل-جنين-780x470

معدل زيادة الوزن خلال الحمل يؤثر على عوامل الوفاة مستقبلاً

20231212005454672

فايزر تتوقف عن تطوير دواء لإنقاص الوزن

415277

5 أطعمة فعالة لتعزيز التمثيل الغذائي وفقدان الوزن