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الثلاثاء، 10-11-2020 01:02 م

الأعراض الرئيسية لسرطان الجلد

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الوكيل الاخباري - أكثر أعراض الورم الميلانيني شيوعًا (سرطان الجلد) هو ظهور الشامات الجديدة أو التغيرات في الشامات الموجودة، وأوصى الخبراء باستخدام طريقة ABCDE لتحديد سرطان الجلد.

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في هذا الاختصار، يرمز الحرف "A" إلى عدم التناسق: الورم الميلانيني، كقاعدة عامة، يغير شكله على الفور.

يرمز الحرف "B" إلى الحواف، حيث يتم ترجمته من الكلمة الإنجليزية بوردور- وتصبح ملحوظة بسبب الحدود غير المستوية.

"C" يشير إلى اللون (إشارة إلى الكلمة الإنجليزية color. يمكن أن تكون الأورام الميلانينية متعددة الألوان - عندما يتم خلط الأسود والبني والأحمر مع اللون الأبيض أو الأزرق.

يشير الحرف "D" إلى القطر: يزيد قطر الأورام الخبيثة عن ستة ملليمترات.

أما الحرف "E" فيعني تطور مكان الإصابة.


إذا وجدت أن لون الشامة أو شكلها أو حجمها قد تغير، فعليك استشارة الطبيب على الفور.
قال الخبراء إنه كلما تم اكتشاف السرطان في وقت مبكر، زادت فرص علاج المرض.
الورم الميلانيني هو ورم خبيث ينشأ من الخلايا الصبغية. يتركز بشكل رئيسي في الجلد، وغالبًا ما يكون في شبكية العين والأغشية المخاطية. من أخطر الأورام الخبيثة التي تصيب الإنسان. الميزة هي استجابة ضعيفة للجسم، والتي غالبًا ما تتطور بسرعة.

 

سبوتنيك

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