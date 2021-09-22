الإنجاب أكثر من مرتين يهدد صحة قلبك

الوكيل الإخباري - هل تفكرين في إنجاب أكثر من طفلين؟ عليكِ إعادة التفكير في قرارك، فقد حذرت دراسة إنجليزية من خطورة الإنجاب أكثر من مرتين على حياة الأم.



الدراسة أجريت في جامعة كامبريدج البريطانية، وشملت فحص بيانات أكثر من 8000 سيدة تتراوح أعمارهن بين 45 و64 عاماً، وكشفت نتائج الدراسة عن أن الإنجاب أكثر من مرتين، يزيد خطر إصابة الأم بالأزمات القلبية بنسبة 40%.



وقد أشارت نتئج الدراسة إلى إن تكرار الإنجاب يعرض الأم لخطر الإصابة بالأمراض القلبية، والسكتات الدماغية، وأن نسبة الخطر تزيد مع كل مرة تنجب فيها الأم

اضافة اعلان

وأعزى الباحثون نتائج الدراسة إلى نتائج الدراسة إلى الضغط البدني والنفسي الشديد الذي تتحمله الأم خلال مراحل الحمل والولادة، بالإضافة إلى التوتر والإجهاد الذي يقع على عاتق الأم بسبب مسؤولية تربية الأطفال، ورعاية العائلة، في نفس الوقت الذي تقل فيه فرصها في الحصول على الرعاية الذاتية والاهتمام بصحتها.

المصدر - نواعم

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

