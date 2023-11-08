الأربعاء 08-11-2023
الوكيل الاخباري

إصابة طفل برصاص الاحتلال في رام الله

​جيش الاحتلال يكشف حصيلة قتلاه منذ بدء العملية البرية على قطاع غزة

قرارات جديدة من مجلس الوزراء

الصحة في غزة : 10569 شهيداً بينهم 4324 طفلا منذ بدء العدوان على القطاع

بدء بيع البذار للمزارعين.. 500 دينار طن القمح و 420 طن دينار الشعير

قطع الكهرباء عن مناطق في الشونة الجنوبية الخميس

مقرر أممي يصف العدوان على غزة بـ"جريمة حرب"

بريطانيا: نسعى لقيادة فلسطينية مؤيدة للسلام في أسرع فرصة

مجموعة السبع تدعم تنفيذ هدنة مؤقته في غزة وتحذر ايران

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عاجل

الصحة في غزة : 10569 شهيداً بينهم 4324 طفلا منذ بدء العدوان على القطاع

الأربعاء، 08-11-2023 12:14 م

الالتزام بهذه العادات يبطئ الشيخوخة

عادات-سيئة-تسرع-بك-إلى-الشيخوخة-1639855240724


الوكيل الإخباري - توصلت دراسة حديثة إلى أن الالتزام بالتوصيات الـ 8 لجمعية القلب الأمريكية لا يعود بالفائدة فقط على القلب، وإنما يبطئ عملية الشيخوخة البيولوجية.

ومن المقرر مناقشة الدراسة خلال مؤتمر جمعية القلب الأمريكية، المنعقد في فيلادلفيا بين 11 و13 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

اضافة اعلان


ووفق "نيو ساينتست"، وجدت الباحثة نور مكارم من جامعة كولومبيا وزملاؤها أن الالتزام بهذه القائمة المرجعية من التوصيات يبطئ عملية الشيخوخة الداخلية، وهي مقياس لا يعتمد على حساب العمر الزمني بالسنوات.


ووجد الباحثون أن الذين أفادوا بأنهم يتمتعون بأفضل التزام بالقائمة المرجعية كان عمرهم البيولوجي أقل بـ 6 سنوات في المتوسط من عمرهم الزمني.


وكشفوا أن الذين لديهم أسوأ التزام، كان متوسط عمرهم البيولوجي أكبر بـ 4 سنوات من عمرهم الزمني.


وقيّم الباحثون مدى التزام أكثر من 6500 مشارك في المسح الوطني الأمريكي لفحص الصحة والتغذية بالقائمة المرجعية. 


وقالت مكارم: "إن الالتزام بالقائمة المرجعية يبطئ عملية شيخوخة الجسم، الأمر الذي يعود بفوائد عديدة، منها إطالة عدد السنوات دون مرض، وتقليل خطر الوفاة المبكرة".


قائمة التوصيات
وتتضمن التوصيات: ممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة من النشاط البدني المعتدل أسبوعياً، وتناول نظام غذائي متوازن مليء بالخضروات والمكسرات والبروتينات الخالية من الدهون، وعدم التدخين.


أما بقية التوصيات فهي: الحصول على من 7 إلى 9 ساعات كل ليلة، والحفاظ على وزن صحي، ومراقبة نسبة الكوليسترول، والسكر في الدم، وضغط الدم.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
Health-1_8

مراقبة هذه المؤشرات خلال سن اليأس تحسّن صحة القلب

620e594c4c59b71efc2a8d0a

علامات مبكرة لسرطان الفم يستطيع طبيب الأسنان اكتشافها

65099cf6423604393c6c5bde

دراسة تحدد الطريقة الأمثل لتخزين الأنسولين

tbl_articles_article_35427_94514189d09-8893-48ef-a6aa-5e66f2b820b9

نقص فيتامين E يهاجم هذه الفئات

33

توصية صادمة.. لا للتعرض للشاشات في هذا العمر

white-hair

للوقاية من الشيب المبكر.. استوصوا بهذه الأطعمة الخارقة

أخبار متعلقة
202311621365977IA

الغولف يعزز الصحة العقلية في مرحلة الشيخوخة

20231029191542896N8

ما هي السكتة الدماغية عند الأطفال وماذا يجب على الوالدين فعله؟

1698408011

دراسة تحدد العدد الأمثل من خطوات المشي يومياً

1020232143416900756882

ما هي تمارين الكارديو المريحة؟