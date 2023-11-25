الانزلاق الغضروفي القطني- كيف يمكن علاجه؟

الوكيل الإخباري - الانزلاق الغضروفي القطني هو حالة طبية تحدث عندما ينزلق القرص الغضروفي الموجود بين الفقرات القطنية من مكانه، مما يؤدي إلى الضغط على الأعصاب التي تمر من خلال تلك المنطقة، وتختلف شكل وحدة أعراضه وفقًا لدرجة الإصابة.

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أسباب الانزلاق الغضروفي القطني

- الإصابة أو الصدمة، مثل التعرض لحادث سيارة أو السقوط.

- الحمل، حيث تؤدي التغيرات الهرمونية إلى زيادة الضغط على العمود الفقري.

- زيادة الوزن، حيث يزيد الضغط على العمود الفقري.

- ضعف العضلات أو عدم المرونة، مما يجعل العمود الفقري أكثر عرضة للإصابة.

- التقدم في العمر، حيث تفقد الأقراص الغضروفية مرونتها مع تقدم العمر.

علاج الانزلاق الغضروفي القطني

-الأدوية، مثل مسكنات الألم ومضادات الالتهاب غير الستيرويدية.

- العلاج الطبيعي، والذي يساعد على تقوية العضلات وتحسين المرونة.

- الراحة، حيث يجب على المريض تجنب الأنشطة التي تزيد من الألم.

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