التخلص من الاكتئاب- 5 فوائد للاستحمام بالماء البارد في الشتاء

الوكيل الإخباري - يتخوف بعض الأشخاص من اللجوء إلى الاستحمام بالماء البارد أثناء فصل الشتاء، إلا أنه يقدم العديد من الفوائد الصحية للجسم سواء للأطفال أو الكبار، فما فوائده؟

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فوائد للاستحمام بالماء البارد في الشتاء



1- يعزز الدورة الدموية في الجسم

يسمح الاستحمام البارد للدم بالانتقال إلى جميع أعضاء الجسم، لذلك فإن الاستحمام بالماء البارد يمكن أن يكون مفيدًا في تقوية الشرايين وخفض ضغط الدم، وبالتالي، سيكون الشخص قادرًا على الحفاظ على لياقته البدنية طوال اليوم.



2- فوائد خاصة للبشرة والشعر

يمكن أن يتسبب الاستحمام بالماء الساخن خلال أيام فضل الشتاء في جفاف الجلد، مما يؤدي إلى تهيج الجلد والإصابة بالطفح الجلدي، لذلك فإن الاستحمام بالماء البارد قد يؤدي إلى شد البشرة والمسام، مما يمنعها من الانسداد.



3- تقوية مناعة الجسم

الماء البارد يساعد في تقوية المناعة، خاصة في ظل دوره في اكتساب نسبة أعلى من خلايا الدم البيضاء ومعدل أيضًا مرتفع وبالتالي ينشط جهاز المناعة لدى الشخص.



4- المساعدة على الاستشفاء العضلي

الاستحمام البارد سيساعد الشخص على التغلب على آلام العضلات.



5- يساعد في علاج الاكتئاب

الماء البارد له تأثير إيجابي وفي تحسين الحالة المزاجية وبالتالي، الشعور براحة أكبر والمساعدة في علاج الاكتئاب.

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