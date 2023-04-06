أظافرك مرآة صحتك ..4 علامات لا تتجاهلها

الوكيل الإخباري- يجب الاهتمام بفحص الأظافر من حينٍ لآخر، لأن التغيرات التي تطرأ على شكلها ولونها قد تكون علامة تحذيرية على الإصابة ببعض الأمراض.



في السطور التالية، نستعرض أعراض مرضية في الأظافر، وفقًا لموقع "Healthline".

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أعراض مرضية في الأظافر



1- البقع البيضاء

عادةً ما تظهر بقع بيضاء على السطح الخارجي للظفر في حالة تعرضه لصدمة خفيفة، ولكن انتشارها بجميع الأظافر يعتبر دليلًا على الإصابة بسوء التغذية أو العدوى.



2- تقعر الأظافر

يكشف تقعر الأظافر عن وجود مشكلة في القلب أو الكبد، كما يدل على الإصابة بـ:

- فقر الدم.

- قصور نشاط الغدة الدرقية.

- اضطرابات المناعية الذاتية.



3- اصفرار الأظافر

إذا تغير لون الأظافر إلى الأصفر، فهذا مؤشر على الإصابة بالعدوى أو الأورام الخبيثة أو التهاب المفاصل الروماتويدي أو أمراض الجهاز التنفسي.



4- زيادة سمك الأظافر

يزداد سمك الأظافر، عندما تتراجع مستويات الأكسجين في الدم أو في حالة الإصابة ببعض المشكلات، منها:

- أمراض الكبد.

- أمراض القلب.

- الأمراض الرئوية.

- التهاب الأمعاء.



الكونسلتو الطبي

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