التقرن السفعي.. جرس إنذار لسرطان الجلد الأبيض

الوكيل الإخباري - قال البروفيسور ديرك شاديندورف إن التقرن السفعي هو ضرر مزمن يلحق بالجلد ويمثل مرحلة أولية لسرطان الجلد الأبيض.

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وأوضح طبيب الأمراض الجلدية الألماني أن التقرن السفعي يحدث بسبب التعرض المفرط لأشعة الشمس؛ لذا فهو يسمى أيضا بالتقرن الشمسي (Solar keratosis)، مشيرا إلى أن أعراضه تتمثل في خشونة الجلد وتقشره وظهور بقع حمراء إلى بنية عليه.

ويحدث ذلك بشكل خاص في المواضع المعرضة لأشعة الشمس مثل الجبين والأنف وظهر اليد والذراع وصيوان الأذن وفتحة الصدر لدى المرأة، وكذلك الرأس الصلعاء لدى الرجال.

وشدد شاديندورف على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض؛ نظرا لأنها تنذر بالإصابة بما يعرف "بسرطان الخلايا الحرشفية"، أحد أشكال سرطان الجلد الأبيض.



ومن جانبها، أوضحت طبيبة الأمراض الجلدية الألمانية ماريون مورس-كاربي أنه يمكن علاج التقرن السفعي بطرق عدة تشمل الكريمات والعلاج بالتبريد بواسطة النيتروجين السائل والعلاج الضوئي والعلاج بالتقشير الكيميائي واستئصال أجزاء الجلد المصابة بواسطة الليزر.



وللوقاية من التقرن السفعي، أوصت مورس-كاربي بتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة، لا سيما في الفترة من الساعة 12 إلى الساعة 15، مع مراعاة تطبيق كريم للوقاية من الشمس بعامل حماية (SPF) لا يقل عن 50.

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