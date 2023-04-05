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الأربعاء، 05-04-2023 03:49 م

التهاب الكبد "ب"..5 مضاعفات يجب الحذر منها

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الوكيل الإخباري- هل تعاني من عدوى مزمنة بسبب فيروس التهاب الكبد "ب"؟ إذًا، من الضروري أن تكون أكثر وعيًا بشأن مضاعفاته الخطيرة.

ونشرت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، 5 مضاعفات يجب التنبه لها.. ما هي؟

تليف الكبد
سرطان الكبد
فشل الكبد
أمراض الكلى
التهاب الأوعية الدموية

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وفي وقت سابق، أوضحت وزارة الصحة السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، أن التهاب الكبد (ب) هو عدوى فيروسية تهاجم الكبد، ويمكن أن تسبب مرضًا حادًا أو مزمنًا.

ويمكن أن ينتقل الفيروس عن طريق الاتصال بالدم، أو سوائل الجسم الأخرى للشخص المصاب.

 

سي ان ان 

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