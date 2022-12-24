التهاب المريء... أسباب وأعراض

الوكيل الإخباري-قالت الجمعية الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي إن التهاب المريء هو التهاب يصيب الغشاء المخاطي، الذي يبطن المريء من الداخل.



وأوضحت الجمعية أن السبب الأكثر شيوعاً للإصابة بالتهاب المريء هو مرض الارتجاع المعدي المريئي، وهو حالة مزمنة ترتفع فيها محتويات المعدة وحمض المعدة إلى المريء بسبب ضعف إغلاق العضلة العاصرة للمريء، والتي تقع عند التقاطع بين المعدة والمريء.



ويتمثل السبب الثاني الأكثر شيوعاً في التهاب المريء اليوزيني، وهو مرض التهابي مزمن يُصيب المريء بسبب الحساسية المحمولة جواً أو الحساسية الغذائية.

ومن الأسباب الأخرى لالتهاب المريء إصابة الغشاء المخاطي المبطن للمريء بعدوى فيروسية أو بكتيرية أو فطري.



وتتمثل الأعراض في صعوبات البلع والمذاق الحمضي في الفم وإحساس حارق خلف عظم الصدر والشعور بغُصة في الحلق وفقدان الشهية وفقدان الوزن ورائحة النفس الكريهة. أما العلاج، فيكون بواسطة الأدوية مثل حاصرات الحمض، التي تحد من محتوى الحمض.



ومن الأهمية تعديل النظام الغذائي، أي الابتعاد عن الأطعمة الدسمة والحريفة والغنية بالسكر والمشروبات الغازية والقهوة، كما ينبغي الإقلاع عن التدخين . وفي بعض الحالات يمكن اللجوء إلى الجراحة، على سبيل المثال إذا كانت تعطل آلية الإغلاق بين المعدة والمريء ناتجا عن فتق حجابي.

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