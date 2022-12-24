السبت 24-12-2022
الوكيل الاخباري

الأمن يعرض فيديو توعوي عن أشخاص خاضوا تجربة ادمان المخدرات

دراغي: فقط بوتين من يمكنه إنهاء الصراع في أوكرانيا

رئيس المجلس الأوروبي يدعو لتعليق عضوية روسيا في مجلس الأمن الدولي

هجانة الأمن العام تنقذ مواطنين ومركبات داهمتها السيول في باير بمعان

الأمن: سقوط أحد مرتبات قوات الدرك من أعلى جسر أذرح

وفاة شاب بحادث تصادم في عمان

الأردن الثالث عربيا.. ترتيب الدول التي حصلت على تأشيرات الهجرة لأمريكا في عام 2021

2.642 مليون م3 خزنتها السدود من الأمطار خلال الـ24 ساعة الماضية

التعامل مع 937 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

الوظائف خلال 2023 في الشرق الاوسط .. 56% يبحثون عن وظيفة جديدة و20% يسعون لزيادة الراتب

السبت، 24-12-2022 09:58 ص

التهاب المريء... أسباب وأعراض

كم-يستغرق-علاج-التهاب-المريء-700x470


الوكيل الإخباري-قالت الجمعية الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي إن التهاب المريء هو التهاب يصيب الغشاء المخاطي، الذي يبطن المريء من الداخل.

وأوضحت الجمعية أن السبب الأكثر شيوعاً للإصابة بالتهاب المريء هو مرض الارتجاع المعدي المريئي، وهو حالة مزمنة ترتفع فيها محتويات المعدة وحمض المعدة إلى المريء بسبب ضعف إغلاق العضلة العاصرة للمريء، والتي تقع عند التقاطع بين المعدة والمريء.

ويتمثل السبب الثاني الأكثر شيوعاً في التهاب المريء اليوزيني، وهو مرض التهابي مزمن يُصيب المريء بسبب الحساسية المحمولة جواً أو الحساسية الغذائية.
ومن الأسباب الأخرى لالتهاب المريء إصابة الغشاء المخاطي المبطن للمريء بعدوى فيروسية أو بكتيرية أو فطري.

وتتمثل الأعراض في صعوبات البلع والمذاق الحمضي في الفم وإحساس حارق خلف عظم الصدر والشعور بغُصة في الحلق وفقدان الشهية وفقدان الوزن ورائحة النفس الكريهة. أما العلاج، فيكون بواسطة الأدوية مثل حاصرات الحمض، التي تحد من محتوى الحمض.

ومن الأهمية تعديل النظام الغذائي، أي الابتعاد عن الأطعمة الدسمة والحريفة والغنية بالسكر والمشروبات الغازية والقهوة، كما ينبغي الإقلاع عن التدخين . وفي بعض الحالات يمكن اللجوء إلى الجراحة، على سبيل المثال إذا كانت تعطل آلية الإغلاق بين المعدة والمريء ناتجا عن فتق حجابي.

اضافة اعلان

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1406712

انواع شائعة من الخضروات تقي من سرطان القولون

EYKBKBiX0AADT4t

ما فائدة فاكهة الـ " مندلينا " ؟

tbl_diseases_disease_1108_43de7e22ee-b42e-4f6b-8b65-de1c685b9c4e

عرض مرضي يكشف الاصابة بسرطان المثانة

سكري ٣

علامات في الصباح تحذر من الإصابة بالسكري

44d736e769

عالم في أبحاث المسرطنات يحذر من العبث بـ "الشامة"

ببببب

لماذا يصاب الشخص بالزكام أكثر من مرة في موسم واحد؟ .. الطب يكشف السبب

أخبار متعلقة
2019_9_3_18_5_0_739

3 انواع من الفاكهة قد تساعدك في مواجهة مشاكل النوم

127-111459-short-bowel-syndrome-symptoms-treatment_700x400

متلازمة الأمعاء القصيرة .. ما هي وما أعراض الاصابة بها ؟

main-qimg-d37890c334d468314b448de2aface00b-lq

أعراض عدوى السالمونيلا .. تسببها اللحوم والدواجن غير المطهوة جيداً

2022_11_22_17_2_9_133

ضيق التنفس في الليل علامة تحذيرية على الاصابة بهذه الأمراض !