تحذير هام لمرضى السكري

الوكيل الإخباري-

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حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، مرضى السكري من الشعور بالجوع الشديد، لأنه قد يكون عرضًا لمشكلة في غاية الخطورة.وقال موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، إن الجوع الشديد من الأعراض الشائعة لنقص سكر الدم عند مرضى السكري.وأضاف أن الجوع الشديد يصبح علامة مؤكدة على انخفاض سكر الدم، إذا كان مريض السكري يعاني أيضًا من سرعة ضربات القلب وفرط التعرق والقشعريرة والرجفة الداخلية.وأوصى أستاذ طب الحالات الحرجة مرضى السكري بتناول قطعة من الحلوى على الفور عند ظهور هذه الأعراض، لأن استمرار انخفاض سكر الدم قد يعرضهم للدخول في غيبوبة.واختتم موافي حديثه بمناشدة المرضى بعدم التهاون مع انخفاض سكر الدم، لأن غيبوبة السكري الناجمة عنه قد تزيد من خطر التعرض للوفاة.