انفصال الشبكية.. ما هي علاقته بالسكري؟

الوكيل الإخباري- قالت جمعية أمراض الشبكية الألمانية، إن انفصال الشبكية يندرج ضمن أمراض العيون الخطيرة، حيث إنه قد يؤدي إلى الإصابة بالعمى في حالة عدم علاجه في الوقت المناسب.



السكري

وأوضحت الجمعية أن انفصال الشبكية له أسباب عدة تكمن في داء السكري، والمعروف "باعتلال الشبكية السكري"، وقصر النظر الشديد وتجلط الأوردة العينية، والذي يحدث نتيجة الارتفاع الشديد للضغط الداخلي للعين وتصلب الشرايين والمياه الزرقاء.



كما أن بعض أمراض العيون تضاعف خطر انفصال الشبكية، مثل الضمور البقعي المرتبط بالعمر.

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تشوه الرؤية

وتتمثل أعراض انفصال الشبكية في تشوه الرؤية، وفقدان المجال البصري ورؤية ومضات ضوئية وما يعرف بمطر السخام "رؤية نقاط وكتل سوداء".



وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، والذي يشمل الجراحة والعلاج بالليزر.



وللحفاظ على صحة شبكية العين، ينبغي ارتداء نظارة شمسية مناسبة لحماية العين من أضرار الأشعة فوق البنفسجية، مع اتباع أسلوب حياة صحي يقوم على التغذية الصحية والمواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية، مع الإقلاع عن التدخين.

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