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عرض صباحي يشير لارتفاع السكر

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الوكيل الإخباري- ظاهرة الفجر هي مصطلح يُستخدم لوصف الزيادة في سكر الدم، يُسمى أيضًا غلوكوز الدم، في الصباح الباكر لدى الأشخاص المصابين بالسكري. وتؤدي ظاهرة الفجر إلى زيادة مستويات سكر الدم، وهي حالة يطلق عليها فرط سكر الدم. وتحدث عادةً بين الساعة 4 صباحًا و 8 صباحًا.

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ولا يزال سبب حدوث ظاهرة الفجر غير واضح. يعتقد بعض الباحثين أن الإفراز الطبيعي لأنواع معينة من الهرمونات خلال فترة الليل يمكن أن يزيد من مقاومة الأنسولين، مما يؤدي إلى زيادة سكر الدم. وتُسمى هذه الهرمونات "الهرمونات التنظيمية المضادة" لأن تأثيرها مضاد لتأثير الأنسولين. وتشمل هرمون النمو والكورتيزول والغلوكاغون والإبينيفرين (الأدرينالين).

 

يظهر تأثير ظاهرة الفجر لدى مريض السكري على هيئة ارتفاع في سكر الدم، وهذه أبرز أعراضها:  

دوار، وشعور عام بالتشتت والارتباك.
غثيان، وتقيؤ.
إرهاق، وضعف.
ضبابية الرؤية.
عطش شديد.
تعرق. 
تقلبات مزاجية ملحوظة.  
قلق، ورعشة.  

قد يحدث ارتفاع مستوى سكر الدم في الصباح للأسباب التالية:


عدم الحصول على القدر الكافي من الأنسولين في الليلة السابقة.
عدم الحصول على الجرعة الصحيحة من دواء السكري في الليلة السابقة.
تناوُل مأكولات خفيفة غنية بالكربوهيدرات قبل النوم.


تحدث مع الطبيب إذا كان مستوى سكر الدم لديك يرتفع بصفة ثابتة أكثر مما ينبغي في فترة الصباح، فقد يوصيك بقياس سكر الدم مرة واحدة خلال الساعات الأولى من الصباح لعدة أيام متتالية، أو استخدام جهاز مراقبة مستمرة للغلوكوز لمراقبة مستوى سكر الدم لديك أثناء نومك. وستساعد هذه المعلومات الطبيب في معرفة ما إذا كنت مصابًا بظاهرة الفجر أو إذا كان هناك سبب آخر لارتفاع مستوى سكر الدم أثناء الصباح.

 

مايو كلينك 

 




 

 


 

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