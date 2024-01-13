الجرعة المنخفضة من الكالسيوم تحمي من الولادة المبكرة

الوكيل الإخباري - أكدت دراسة جديدة تمت تحت إشراف من جامعة هارفارد أن مكملات الكالسيوم بجرعة منخفضة (500 ملغ يومياً) فعالة في الوقاية من تسمم الحمل والولادة المبكرة.



وتعتبر الدراسة هي الأولى التي تقيم فاعلية مكملات الكالسيوم بنظام الجرعة المنخفضة مقابل الجرعة العالية التي توصي بها منظمة الصحة العالمية.

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وبحسب "مديكال إكسبريس"، توفر الدراسة التي أجريت بالتطبيق على حالات حمل في الهند وتنزانيا، فرصة لمراجعة التوصية الحالية لمنظمة الصحة العالمية.



وفي الدراسة، أجرى الباحثون تجربتين عشوائيتين على 11 ألف حامل في الهند و11 ألف حامل في تنزانيا لتقييم ما إذا كان تناول 500 ملغ من الكالسيوم يومياً فعال مثل 1500 ملغ في تقليل مخاطر تسمم الحمل والولادة المبكرة (قبل الأسبوع 37 من الحمل).



وكانت جميع المشاركات حوامل للمرة الأولى، مما جعلهن أكثر عرضة لخطر الإصابة بتسمم الحمل.



وبدءًا من 20 أسبوعاً من الحمل، حصلت المشاركات على إمدادات شهرية من مكملات الكالسيوم اليومية، والتي تتكون إما من ثلاث أقراص كالسيوم 500 ملغ أو قرص كالسيوم 500 ملغ وحبتين وهميين.



وتمت مراقبة صحتهن خلال زيارات العيادة في كل شهر من أشهر الحمل، وعند الولادة، وبعد 6 أسابيع من الولادة.



ووجدت الدراسة أن مكملات الكالسيوم بجرعة منخفضة كانت فعالة مثل مكملات الكالسيوم بجرعة عالية في الوقاية من خطر تسمم الحمل.



وتفيد توصية منظمة الصحة بأن النساء اللاتي يتبعن نظاماً غذائياً منخفض الكالسيوم، وخاصة من يعشن في بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، ينبغي أن يحصلن على جرعات عالية من الكالسيوم طوال فترة الحمل.

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