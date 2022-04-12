الوكيل الإخباري - ما هي الحالات الممنوعة من الصيام في رمضان، بشكل عام هي الحالات الصحية التي قد يكون الصيام خطراً عليها بسبب التوقف عن الطعام والسوائل، أو عدم تناول الأدوية خلال فترة النهار، وتلك الحالات نتعرف عليها في التالي.

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1 - مرضى السكري غير المسيطر عليه، وذلك لأنهم يعانون من ارتفاع كبير لمستوى السكر في الدم، أو انخفاض شديد به، وهم بحاجة دائمة لتناول الأدوية باستمرار لضبط مستويات السكر في الدم.

2 - مرضى الكلى لا يناسبهم الصيام بكل الأحوال، حيث أن التوقف عن الأدوية والسوائل خطر على صحتهم.

3 - مرضى السرطان لا يناسبهم الصيام، وذلك لأن السرطان يؤثر على امتصاص المواد الغذائية ويسبب نقصاً حاداً بها، والانقطاع عن الغذاء يفاقم الحالة ويزيد من الأعراض.

4 - مرضى الكبد لا يناسبهم الصيام، وذلك لأن انخفاض مستويات السوائل في الجسم خطر على صحتهم ويزيد من الأعراض.

5 - مرضى القلب في غالبية الحال يكون الصيام خطراً على صحتهم، وقد يفاقم الأعراض، خاصة في حال التوقف عن تناول الأدوية.

6 - مرضى ارتفاع ضغط الدم في كثير من الحالات لا يناسبهم الصيام، حيث أن التوقف عن تناول الأطعمة والسوائل يمكن أن يساهم في ارتفاع ضغط الدم.

7 - مرضى ألزهايمر بكل الأحوال لا يناسبهم الصيام في شهر رمضان، وذلك بسبب مشاكل الإدراك.

8 - كبار السن يمكن أن يكون الصيام خطراً على صحتهم، وذلك بسبب عدم مقدرة أجسامهم على تحمل الصيام، وعدم تناول الأغذية والسوائل.

9 - وكذلك المرأة الحامل أو المرأة المرضعة في بعض الحالات قد لا يناسبها الصيام، ويجب أن تستشير الطبيب قبل الصيام.

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