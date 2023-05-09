الثلاثاء 09-05-2023
الوكيل الاخباري

الصحة: التطعيم ضد كورونا اختياريا وسيبقى مجانيا

التعاون الإسلامي تدعو لاحترام المبادئ الإنسانية وترسيخ قيم السلام

زلازل تضرب مصر وإثيوبيا قرب السد العالي والنهضة.. خبير يكشف ما يحدث

39 مليون يورو من بنك الإعمار الألماني للأردن

بمسافة 45 كم.. الأمانة تدرس تشغيل مسار جديد للباص السريع

فيديو - لحظة رعب لطفلة فلسطينية فارة من جنود الاحتلال بإقتحام نابلس

رئيسة المفوضية الأوروبية تصل إلى كييف للقاء زيلينسكي

المعونة الوطنية: صرف الدعم النقدي للمنتفعين من الصندوق لشهر أيار في موعده

الأردن يدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واقتحام نابلس

الهند: مقتل 15 شخصا إثر سقوط حافلة من فوق جسر

الثلاثاء، 09-05-2023 10:49 ص

الحصبة..لماذا تُعتبر مرضًا خطيرًا وشديد العدوى وما هي أعراضها؟

measles-outbreaks-7be852a677d603d4b1c516b65e16c023a13c04e2-s800-c85


الوكيل الإخباري-  هل تعلم أن الحصبة عبارة عن مرض خطير وشديد العدوى؟ وأوضحت منظمة الصحة العالمية في العراق، بتغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، أن الحصبة تُعتبر من بين أكثر الأمراض انتشارًا، خاصة عندما لا يتلقى الناس جرعتين من اللقاح.


والحصبة عبارة عن مرض خطير وشديد العدوى يسببه فيروس، يُصيب الجهاز التنفسي، وينتشر في جميع أجزاء الجسم.

ولذلك، نشرت منظمة الصحة العالمية في العراق بعض الحقائق التي يجب أن تكون على دراية بها عن المرض.

اضافة اعلان


كل شخص لم يحصل على جرعتين من لقاح الحصبة، أو لم يُصّب بالفيروس من قبل، عُرضة للإصابة بالمرض


ينتقل فيروس الحصبة بسهولة من شخص إلى آخر عبر الهواء أو عن طريق التنفس أو السعال أو العطس


يمكن أن يُصاب الشخص بالعدوى بمجرد وجوده في الغرفة ذاتها مع الشخص المصاب بالحصبة


يبقى الفيروس نشطًا ومعديًا في الهواء أو على الأسطح لمدة تصل إلى ساعتين
يمكن انتقال الفيروس من شخص مصاب خلال مدة تتراوح بين 4 أيام قبل ظهور الطفح الجلدي، و4 أيام بعد ظهوره


ويعد الأطفال الصغار والنساء الحوامل الذين لم يتلقوا التطعيم ضد مرض الحصبة أكثر عرضة للإصابة بالمرض ومضاعفاته، بما في ذلك الوفاة.

ويبقى السؤال، ما أعراض هذا المرض شديد الانتشار؟
وتتمثّل العلامة الأولى للمرض، عادة، في حمى شديدة تبدأ في اليوم العاشر أو اليوم الـ12 بعد التعرّض للفيروس، وتدوم بين 4 و7 أيام.


وأوضحت منظمة الصحة العالمية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي أن المريض يُصاب، في هذه المرحلة الأولى، بزكام، (سيلان الأنف) وسعال، واحمرار في العينين.
وبعد مضي عدة أيام، يُصاب المريض بطفح جلدي، يدوم لفترة تتراوح بين 5 و6 أيام، ثم يختفي بعد ذلك.

 


العلاج
ولا يوجد دواء محدّد مضاد للفيروسات لعلاج فيروس الحصبة.
ومن الممكن تقليل المضاعفات الوخيمة الناجمة عن الحصبة بفضل الرعاية الداعمة التي تضمن التغذية السليمة، وكميات كافية من السوائل، وعلاج الجفاف بإعطاء محاليل الإمهاء الفموي، التي توصي بها منظمة الصحة العالمية.


وهذه المحاليل تستبدل السوائل والعناصر المغذية الأساسية الأخرى التي تضيع جرّاء الإسهال والتقيّؤ. كما ينبغي وصف المضادات الحيوية لعلاج أنواع العدوى التي تصيب العين، والأذن، والالتهاب الرئوي.

 

سي ان ان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
فوائد_النشا_للأطفال_الرضع

هل يمكن خلط النشا مع الحليب للرضع؟

ارتفاع-ضغط-الدم-المزمن

كيف تعرف إذا كنت مصاباً بارتفاع ضغط الدم؟

WhatsApp Image 2023-05-09 at 09.47.04

عقار مرتقب لعلاج الاكتئاب

image

علامة تحذيرية للاصابة بالنوبة القلبية

2023_5_7_14_53_41_991

دمل الفخذ.. إليك أسباب ظهوره وطرق العلاج

2023_4_12_16_9_30_725

للسيدات .. 5 عادات صباحية لإنقاص الوزن

أخبار متعلقة
Screenshot-2021-07-04-at-17-08-21-احذروها-5-علامات-على-اللسان-تُنذر-بوجود-أمراض-خطيرة

تورم اللسان .. متى يشير إلى مشكلة خطيرة؟

tbl_articles_article_17986_456c65f9cbe-d855-40f8-a4bb-99ef49d10416

3 أعراض تنذر بمرض خطير في الكلى .. احذرها !

10202114124933664355206

خبراء : الشيخوخة قابلة للعلاج

4349

عرض لدى الأطفال يكشف الاصابة بمرض في الورك

558

ابتكار تقنية جديدة لعلاج مرضى السرطان