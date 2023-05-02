خبراء : الشيخوخة قابلة للعلاج

الوكيل الإخباري- تمكن فريق من جامعة كاليفورنيا سان دييغو، لأول مرة، من زيادة عمر خلايا الخميرة بأكثر من %80 ولا يرون أي سبب لعدم إمكانية فعل الشيء نفسه على الخلايا البشرية الأكثر تعقيداً، وسط اعتقاد متزايد بين بعض العلماء أن الشيخوخة مرض يمكن علاجه، وفق مجلة «ساينس».

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يذكر ان عملية الشيخوخة هي حقيقة بيولوجية لها طريقتها المعينة في الحدوث خارج نطاق التحكم البشري، وبالطبع يختلف تعريفها من مجتمع لآخر، ففي الدول المتقدمة يعتبر العمر مؤشرًا على الشيخوخة، حيث إن 60-65 عامًا هو عمر التقاعد وبداية الشيخوخة، وفي عدة مناطق أخرى لا يؤخذ العمر بعين الاعتبار لتحديد شيخوخة الشخص، فهنالك عوامل أخرى تحدد سن التقاعد مثل: القدرة على أداء الأعمال الموكلة إليهم، أي أن الشيخوخة تبدأ عند عدم قدرة الشخص على المشاركة بشكل فعال في المجتمع".جورمان 2000

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