3 أعراض تنذر بمرض خطير في الكلى .. احذرها !

الوكيل الإخباري- تعمل الكلى على تصفية الدم وإفراز الفضلات وفائض السوائل إلى البول، ويؤدي حدوث اضطراب ما في وظائف الكلى إلى تراكم الفضلات وفائض السوائل في الجسم ما يسبب مضاعفات خطيرة.



يكون التدهور في أداء الكلى بطيئًا حيث لا يتم تمييز أية أعراض للمرض في مراحله الأولى، ويزداد ظهور الأعراض مع تفاقم الحالة؛ لذلك فإنه لا يتم اكتشاف المرض إلا في مراحل متأخرة.





تشمل أعراض الفشل الكلوي انخفاض كمية البول ، غثيان وتقيؤ و نقص في الشهية بالاضافة للشعور بالتعب وصعوبة في النوم و انقباض في العضلات .

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يمكن اتباع بعض الطرق للوقاية من الإصابة بالفشل الكلوي، كما يأتي:



الحفاظ على اللياقة البدنية للجسم: إذ يقلل ذلك من ضغط الدم، كما يحافظ على أداء الكلى.



المحافظة على مستويات السكر في الدم: وذلك بعمل فحوصات دورية لمستويات السكر في الدم.



المحافظة على مستويات ضغط الدم: وذلك من خلال قياس قراءات الضغط بشكل دوري، ومعالجته في حال كان هناك ارتفاع فيه.



اتباع نظام غذائي صحي: حيث يفضل أن يكون قليل الملح، لأن الملح يزيد من العبء الواقع على الكلى.



تجنب التدخين: إذ يعد من عوامل الخطر التي تقلل من الدم الواصل إلى الكلية، ويزيد من خطر الإصابة بسرطان الكلية بنسبة 50%.



الامتناع عن استعمال بعض الأدوية بشكل متكرر: مثل مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDS)، إذ تؤثر على الكلى بشكل كبير.



إجراء فحوصات دورية: إذ يساعد ذلك على اكتشاف أية إصابة في الكلى في مرحلة مبكرة، ما يقلل من المضاعفات التي قد تنتج.



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