الأحد 23-01-2022
الوكيل الاخباري

مرصد الزلازل : لا هزة أرضية جديدة في اربد

العلوم الإسلامية: تأجيل امتحانات مقررة الاثنين لإشعار آخر

المالية النيابية: لا نية لدى منطقة العقبة الخاصة لضبط النفقات أو الحد من الهدر المالي

مصر تؤكد استعدادها لمفاوضات حول سد النهضة

الرئيس الأرميني يعلن استقالته من منصبه

الروابدة: الديمقراطية التي نبحث عنها لن تتجذر بدون روافع وحواضن حزبية

الخصاونة: نعمل على قانون عصري للاستثمار يعزز البيئة الاستثمارية ويزيل المعيقات

الجيش: تغيير قواعد الاشتباك تخولنا لقتل كل من يقترب من الحدود الأردنية.. وسنحمي ترابنا بالأرواح

تربية المزار الجنوبي تبدأ حملة تطعيم لطلبة المدارس التابعة لها

كثافة الأمطار تتسبب بانهيار صخري في كفرنجة

الأحد، 23-01-2022 02:40 م

الخرف الوعائي.. الأسباب والأعراض والعلاج

tbl_articles_article_33059_585c701cda8-bc7a-4df7-bba8-e13117d9b6b6


الوكيل الإخباري - الخرف الوعائي مرض يحدث بسبب مشاكل في الأوعية التي تزود الدماغ بالدم، ويعد ثاني أكثر أمراض الخرف شيوعا بعد ألزهايمر لدى كبار السن.

اضافة اعلان

 

وأوضحت مجلة "سنيورين راتجيبر" الألمانية المعنية بصحة كبار السن، أن أسباب الخرف الوعائي تتمثل في السكتة الدماغية والنزيف داخل الدماغ وضيق الأوعية الدموية أو تلفها.

وأشارت إلى أن عوامل الخطورة المؤدية إلى الخرف الوعائي هي ارتفاع ضغط الدم وداء السكري وارتفاع الكوليسترول والرجفان الأذيني، بالإضافة إلى التقدم في العمر والسِمنة والتدخين.

 

وتتمثل أعراض الخرف الوعائي في القصور الإدراكي، أي بطء التفكير والتشوش الذهني وصعوبة الانتباه والتركيز، إضافة إلى اضطرابات الكلام والمشية غير المستقرة والشلل النصفي والسلس البولي والاكتئاب واللامبالاة.


وأكدت أن علاج الخرف الوعائي يتم بواسطة الأدوية لخفض ضغط الدم وسكر الدم وتقليل مستوى الكوليسترول ومنع الدم من التخثر، إضافة إلى التدريب المعرفي والعلاج الوظيفي (تحسين وتطوير مهارات الحياة اليومية للأشخاص، الذين يعانون من مشاكل جسدية أو عصبية أو إدراكية).

 

العين الإخبارية 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الارز-البني

فوائد الأرز البني لمرضى السكري

173-175915-cancer-treatment-long-side-effects_700x400

علامات تنذر بالإصابة بالسرطان لا تتجاهلها

fe6e5a51-1055-4701-aba5-f6d72015cad9 (1)

حسني صحتك.. خلال دقائق معدودة

image (4)

أسباب تجعلك تتناول عصير الجزر بشكل دائم

133-214548-birth-defects-children-healthy-pregnancy-2

العيوب الخلقية لدى الأطفال..نصائح لحمل صحي

127-121908-does-autologous-blood-injection-stop-hair-loss-2

هل يوقف الحقن بالدم الذاتي تساقط الشعر؟