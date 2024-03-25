الشعور بالجوع بعد الإفطار في رمضان- كيف تتغلب عليه؟

الوكيل الإخباري - يشعر بعض الأشخاص بالجوع بعد وقت قليل من تناول وجبة الإفطار خلال شهر رمضان المبارك، فما السبب الرئيسي وراء ذلك الشعور؟



سبب الشعور بالجوع بعد الإفطار في رمضان

تشير دراسة جديدة، إلى أن الأشخاص الذين يعانون من انخفاضات كبيرة بمستويات السكر في الدم بعد عدة ساعات من تناول الطعام يشعرون بالجوع ويتناولون مئات السعرات الحرارية إضافية خلال اليوم.



كيف تتغلب على الشعور بالجوع بعد الإفطار في رمضان؟

هناك مجموعة من النصائح البسيطة التي يمكن اتباعها للتغلب على الشعور بالجوع بعد الإفطار في رمضان، وتشمل ما يلي:



- عدم تناول كميات كبيرة من الأطعمة والمشروبات الغنية بالسكر.



- الاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بالألياف والبروتين في وجبة الإفطار.



- عند الرغبة في تناول المشروبات، لا بُد من عد إضافة الكثير من السكر إليها.



- ترك فترة قليلة بين الإفطار بأطعمة أو مشروبات خفيفة وتناول الوجبة الرئيسية.

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