الفتة في رمضان- ماذا يحدث لجسمك عند الإفطار عليها؟

الوكيل الإخباري - تعد الفتة من الأكلات الشعبية المفضلة عند العديد من الأشخاص، نظرًا لمذاقها اللذيذ، ولكن ماذا يحدث للجسم عند تناولها على وجبة الإفطار في رمضان؟



أجاب الدكتور محمد مسعود، المدير التنفيذي لمركز معلومات الأمن الغذائي، على هذا التساؤل بقوله "يجب عدم تناول الفتة على الإفطار في شهر رمضان، لما تسببه من أضرار للجسم".

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وأضاف مسعود أن تناول الفتة على معدة فارغة يشكل ضغطًا كبيرًا على صحة الجهاز الهضمي، ويرجع السبب إلى محتواها العالي من الدهون المشبعة والمتحولة، التي تكتسبها من شوربة اللحم التي تضاف إليها والسمن المستخدم في طهي الأرز وقلي الخبز.



وأوضح أن تناول الفتة على الريق في رمضان يزيد من خطر الإصابة بالاضطرابات الهضمية التالية:

- عسر الهضم.

- الحموضة.

- التلبك معوي.

- الإمساك.

- الإسهال.

- انتفاخ البطن.



وأكد أن الفتة تؤثر سلبًا على صحة القلب والأوعية الدموية، لأن الدهون الضارة الموجودة بها تؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول الضار بالدم، مما يزيد من خطر الإصابة بتصلب الشرايين.



وكشف أن تناول الفتة على الريق يؤدي إلى زيادة الوزن، ليس لمحتواها العالي من الدهون فقط، بل لغناها بالكربوهيدرات البسيطة أيضًا وارتفاع سعراتها الحرارية.



وأشار مسعود إلى أن أضرار الفتة تصبح أكثر حدة عند تناولها بجانب اللحم الضأن أو الكوارع، لاحتوائهما على مستويات مرتفعة من الدهون المشبعة.

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