الخميس 04-04-2024
الوكيل الاخباري
 

بلدية اربد: تمديد فترة تجديد رخص المهن يحل العديد من المشاكل الإلكترونية

صحة غزة: الاحتلال يرتكب 6 مجازر خلال 24 ساعة

الخصاونة يغادر إلى لاهاي

الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين ويحطم مركبات في بيت لحم

هآرتس: أسرى من غزة محتجزون بسجن سري بالنقب

قوات الاحتلال تغتال شابا فلسطينيا في بلدة يعبد

النفط عالمياً يرتفع وسط مؤشرات النمو الاقتصادي بأميركا

الذهب عالمياً يواصل التحليق لمستويات غير مسبوقة

تصريح جديد من رئيس الاحتياطي الفيدرالي حول موعد خفض أسعار الفائدة

أكثر من 800 مليون دولار صرفها البنك الدولي للأردن لمواجهة كورونا

الخميس، 04-04-2024 10:53 ص

الفتة في رمضان- ماذا يحدث لجسمك عند الإفطار عليها؟

2022_7_5_23_7_9_530


الوكيل الإخباري - تعد الفتة من الأكلات الشعبية المفضلة عند العديد من الأشخاص، نظرًا لمذاقها اللذيذ، ولكن ماذا يحدث للجسم عند تناولها على وجبة الإفطار في رمضان؟

أجاب الدكتور محمد مسعود، المدير التنفيذي لمركز معلومات الأمن الغذائي، على هذا التساؤل بقوله "يجب عدم تناول الفتة على الإفطار في شهر رمضان، لما تسببه من أضرار للجسم".

اضافة اعلان


وأضاف مسعود أن تناول الفتة على معدة فارغة يشكل ضغطًا كبيرًا على صحة الجهاز الهضمي، ويرجع السبب إلى محتواها العالي من الدهون المشبعة والمتحولة، التي تكتسبها من شوربة اللحم التي تضاف إليها والسمن المستخدم في طهي الأرز وقلي الخبز.


وأوضح أن تناول الفتة على الريق في رمضان يزيد من خطر الإصابة بالاضطرابات الهضمية التالية:
- عسر الهضم.
- الحموضة.
- التلبك معوي.
- الإمساك.
- الإسهال.
- انتفاخ البطن.


وأكد أن الفتة تؤثر سلبًا على صحة القلب والأوعية الدموية، لأن الدهون الضارة الموجودة بها تؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول الضار بالدم، مما يزيد من خطر الإصابة بتصلب الشرايين.


وكشف أن تناول الفتة على الريق يؤدي إلى زيادة الوزن، ليس لمحتواها العالي من الدهون فقط، بل لغناها بالكربوهيدرات البسيطة أيضًا وارتفاع سعراتها الحرارية.


وأشار مسعود إلى أن أضرار الفتة تصبح أكثر حدة عند تناولها بجانب اللحم الضأن أو الكوارع، لاحتوائهما على مستويات مرتفعة من الدهون المشبعة.

 

الكونسلتو 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2023_4_8_20_29_57_398

فئات ممنوعة من الإفراط في تناول البيض على السحور‎

tbl_articles_article_17888_443

طريقة بسيطة للتخفيف من شعور الوخز في الرأس؟

images

أين توجد الدهون المتحولة الضارّة بالقلب؟

588165Image1-1180x677_d

4 أغذية تخلصك من رائحة الجسم في الطقس الحار

كلية

أمراض الكلى قد يكون سببها ارتفاع ضغط الدم

1675080064270502600

ماذا يحدث إذا توقفت عن تناول السكر؟

أخبار متعلقة
6762fc97-db59-44b2-97e5-3175583a1af3

أخصائية تغذية.. هكذا يواصل مريض السكري صيام رمضان بلا أزمات