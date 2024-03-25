أخصائية تغذية.. هكذا يواصل مريض السكري صيام رمضان بلا أزمات

الوكيل الإخباري - وفي هذا الصدد، قالت أخصائية التغذية العلاجية، الدكتورة نهى عبد الفضيل لـ 24 إن تغذية مريض السكري خلال شهر رمضان تتطلب اهتماماً خاصاً ومتابعة دقيقة، لضمان استمرارية تناول الطعام بطريقة صحية وآمنة دون التأثير السلبي على مستويات السكر في الدم.

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وأوضحت عبد الفضيل أن عدد الوجبات التي يتناولها مريض السكري في شهر رمضان تختلف بين المرضى، تبعاً للحالة الصحية العامة ونوع العلاج المتبع.



ووجهت عبد الفضيل مجموعة نصائح غذائية لمريض السكري خلال شهر رمضان، أبرزها تناول وجبات خفيفة ومتوازنة خلال وجبتي الإفطار والسحور، مع التركيز على الأطعمة الغنية بالألياف والبروتين والنشويات المنخفضة في معدل السكر.



وتشمل قائمة الأطعمة التي تحتوي على معدل سكر قليل ومناسب لمرضى السكري، التالي:

1- الخضروات الورقية الخضراء: السبانخ، والكرنب، والكرفس.

2- الخضروات الطازجة الأخرى: الباذنجان، والفلفل الحلو، والخيار، والبندورة.

3- البقوليات: الفاصوليا والعدس.

4- الحبوب الكاملة: الشوفان الكامل، والأرز البني، والخبز الكامل.

كما شددت عبد الفضيل على ضرورة تجنب السكريات البسيطة مثل الحلويات والمشروبات الغازية، واختيار السكريات الطبيعية الموجودة في الفواكه والخضروات، وتناولها أيضاً بكميات معتدلة.



وبينت عبدالفضيل وجوب المواظبة على مراقبة مستويات سكر الدم بصورة دورية، عن طريق أجهزة القياس الصغيرة والمؤقتة والقابلة للارتداء، التي تحتوي على مستشعر تحت الجلد لقياس مستويات السكر على مدار 24 ساعة، والتواصل مع الطبيب المعالج، لتعديل العلاجات والجرعات إن لزم الأمر، وحساب حصص الكربوهيدرات خلال اليوم.



تقسيم الوجبات

ولفتت عبدالفضيل إلى ضرورة تقسيم الوجبات الكبيرة إلى وجبات صغيرة متعددة خلال فترة مابعد المغرب لتسهيل عملية الهضم وتحسين ضبط مستويات السكر في الدم، وتجنب زيادة الوزن وتناول الطعام بسرعة، فوصول إشارة الشبع للدماغ يستغرق من 15 لـ30 دقيقة.



وجبة الإفطار

وأشارت عبدالفضيل إلى أنه من الأفضل أن تكون وجبة الإفطار متوازنة، باحتوائها على كربوهيدرات صحية، وبروتين، ودهون صحية، وفواكه، وخضروات، وأوصت أن يتناول المريض من 40 إلى 50% من السعرات الحرارية اليومية عند الإفطار.

فعلى سبيل المثال، يمكن أن تكون وجبة الإفطار، كالتالي: طبق من الشوربة- وسلطة خضراء متنوعة مع زيت الزيتون وعصير الليمون – دجاج أو لحم بقر مشوى أو سمك مشوى - قطعة من الخبز الكامل.



وجبة السحور

أما وجبة السحور، فهي تشبه وجبة الإفطار في الأيام العادية، مشددة على ضرورة التوازن بين مكوناتها، ونصحت بتناول 30 إلى 40% عند السحور، والباقي مع الوجبات الفرعية.



فعلى سبيل المثال: صحن من السلطة الخضراء المتنوعة المحتوية على الطماطم والخيار وشرائح الليمون، مع بيضتين مسلوقتين وقطعة صغيرة من الجبن قليل الدسم، وشريحة من الخبز الكامل، أو شوربة خضار غنية بالسبانخ والجزر والكرفس، أو كوب من اللبن الزبادي خالي الدسم مع القليل من العسل الطبيعي.

وبالنسبة للوجبات الفرعية، يمكن تناول وجبات خفيفة صحية مثل الزبادي الخالي الدسم مع قطع صغيرة من الفواكه مثل الفراولة أو التفاح، وكذلك الجبن المنخفض الدسم، أو الفول المسلوق.

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