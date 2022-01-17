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الإثنين، 17-01-2022 02:10 م

الفرق بين البيض الأبيض والأحمر

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الوكيل الإخباري - يُعتبر البيض واحداً من أهمّ الأغذية التي يحتاج إليها جسم الإنسان، ويتنوّع البَيض من طائر إلى آخر، إذ إنّ أغلب الدواجن التي تبيض يمكننا تناول بيضها كبيض النعام وبيض الحمام، والإوزّ، والبطّ، ولكن يعتبر بيض الدجاج الأكثر استخداماُ.

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ومن بيض الدجاج أنواع وألوان، منه بيض بصفارين، بيض بلديّ، بيض زراعيّ، بيض عضويّ، وبالتأكيد ما نراه في السوق.

هناك ألوان عدّة من بيض الدجاج الشائع، منها باللون الأحمر (أو البنّي) وباللون الأبيض. يستخدم التجار عبارة البيض البلدي للبيضة ذات اللون الأحمر، ولكنّ المزارع الذي يمتلك قنّاً من الدجاج، يلاحظ أنّ دجاجاته البلدية، لا تضع بيضاً بهذا اللون. كلاهما إنتاج المزرعة نفسها، ولكنّ لون البيض يختلف باختلاف الدجاجة.

 

بمعنى أوضح، إنّ الاختلاف بين البيض الأبيض والأحمر يكمن في الدجاجة نفسها وليس في القيمة الغذائيّة، كلاهما يمنحان الإنسان الفوائد بمقدار متعادل، وهي تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، وتحسين نشاط الكبد، والمحافظة على سلامة المثانة والكلى، والمساعدة في تنشيط الذاكرة.

 

يعتقد كثيرون أن البيض البني أفضل لأنه أغلى ثمنا من الأبيض، ولكن الأمر ليس كذلك على الإطلاق. فيرجع هذا الارتفاع في سعر البيض البني لحجم الدجاج الذي يضعه، حيث تعتبر الدجاجة الحمراء أكبر حجما من البيضاء وبالتالي تستهلك طعاما أكثر، ولهذا يكون سعر البيض البني أغلى من الأبيض.


ولا يوجد اختلاف بين هيكل أو قشرة البيض البني والبيض الأبيض، ويعتقد البعض أن قشرة البيض البني أقسى من الأبيض، ولكن الاختلاف يكمن في أن الدجاجة الشابة تضع البيض بهيكل أصلب نوعا ما.


أما بالنسبة للون صفار البيض، فللأعلاف أثر على كون صفار البيض ذا لون أغمق من غيره، ويعود هذا الاختلاف خاصة لكون الدجاجة تتناول الكثير من الذرة فيأتي صفار بيضتها أكثر اصفرارا.

 

البيان

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