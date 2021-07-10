الوكيل الإخباري - ينتمي نبات الكوسا (Zucchini) إلى الفصيلة القرعية (Cucurbitaceae)، ويعرف أيضا بالقريع (Courgette) المعروفة علميا بأسم (Cucurbita pepo) ويعد أحد أنواع القرع الصيفي الذي يزرع للحصول على ثماره القابلة للأكل، تأتي الكوسا في مجموعة متنوعة من الأحجام والأشكال والألوان.

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معظم الكوسا لها طعم مماثل، لكنها غالبا ما تستخدم بطرق مختلفة، يمكن تقطيع الأصناف الطويلة الرفيعة إلى شرائح وإضافتها إلى الحساء أو السلطات أو صينية الخضار، بينما تعتبر الأصناف المستديرة أو السميكة رائعة للحشو والتحميص.

* حقائق غذائية عن الكوسا :

- السعرات الحرارية: 21

- الدهون: 0.4 غرام

- الصوديوم: 9.9 ملغ

- الكربوهيدرات: 3.9 غرامات

- الألياف: 1.2 غرام

- السكريات: 3.1 غرامات

- البروتين: 1.5 غرام

الفوائد الصحية للكوسا وبذورها :

1- غنية بمضادات الأكسدة .

2- تساهم في تعزيز صحة الهضم .

3- قد تخفض مستويات السكر في الدم .

4 - بذور الكوسا لتقليل الشيخوخة .

5- من فوائد الكوسا أنها تحسن من صحة القلب .

6 - تعزز النظر .

7 - تساعد على تخفيف الوزن .

8 -تساعد في تقوية العظام .

9 - تأثيرات مضادة للسرطان .

10- استقرار مستويات هرمون الغدة الدرقية .

11- بذور الكوسا يمكن أن تمنع حصوات الكلى.

المصدر - صحتك







