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الثلاثاء، 23-04-2024 01:52 م

القهوة والشاي والكاكاو.. مضادات طبيعية لزيادة الوزن

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الوكيل الإخباري - تعد القهوة والشاي والكاكاو من أكثر المشروبات المشتقة من النباتات استخداماً، والتي لها تأثيرات محتملة مضادة للسمنة.

ووفق "ساينس دايركت"، سلطت مراجعة حديثة لـ 183 دراسة سابقة الضوء على فعالية المركبات النشطة بيولوجياً الموجودة في هذه المشروبات بالوقاية من السمنة.

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ووجد فريق البحث من جامعة يونينان بالصين أن المركبات النشطة بيولوجياً الموجودة في القهوة والشاي والكاكاو يمكن أن تمنع تكوين الدهون البيضاء في الجسم، وتعزز تكوين الدهون البنية التي يسهل حرقها، وتحلل الدهون، ما يمنع السمنة.

 

وتشمل المركبات الرئيسية المضادة للسمنة الموجودة في القهوة الخضراء والمحمصة الكافيين، والتريجونيلين، والتربينويدات، والكافيستول، وكلها من مثبطات تكوين الدهون أو تسريع حرقها.


وبينما يتوفر الكافيين في المشروبات الـ3، ويعمل على تحسين الأيض وحرق الدهون، يمتاز كل مشروب بتوليفة من العناصر التي تعزز تحلل الأنسجة الدهنية، وخفض وزن الجسم.


ووجد البحث أن مستخلصات الشاي تعمل على منع السمنة عن طريق زيادة تكوين الدهون البنية، وتثبيط تكوين الدهون البيضاء، وزيادة استهلاك الجسم للطاقة، وتثبيط الإنزيمات التي تساهم في تكوين الدهون.


أما الكاكاو فيحتوي على مضادات للأكسدة تساعد الجسم على توليد الحرارة، وتحسين مستوى الدهون في الدم، وتقليل الإجهاد التأكسدي والالتهابات، وخفض الكوليسترول.

 

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