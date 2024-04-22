الإثنين 22-04-2024
الوكيل الاخباري
 

بحث التشغيل التجريبي لحافلات التردد السريع بين عمان والزرقاء و الأمانة

قائد الشاباك جنوب غزة : نخوض حربا طويلة ومعقدة

الاستهلاكية العسكرية تعلن عن تخفيضات وعروض حتى نهاية نيسان

الملك ينعم بميدالية اليوبيل الفضي على شخصيات ومؤسسات في مأدبا - أسماء

أبرزها الأمن والمياه.. مباحثات معمقة بين الرئيسين التركي والعراقي في بغداد

إطلاق 8 صواريخ من لبنان على مواقع إسرائيلية بالجليل الأعلى

الملك: الأردن يثبت دائما قدرته على النجاح بعزيمة الأردنيين وإصرارهم

خبير مياه مصري: مخزون سد النهضة ثابت عند 35 مليار م3

عروض روائع الفيلم القصير في سينما "شومان" بجبل عمان الثلاثاء

3822 شكوى حول تهرب منشآت من شمول عامليها بالضمان خلال 2023

الإثنين، 22-04-2024 01:24 م

طرق حماية الجلد أثناء الحمل

سيدة-حامل


الوكيل الإخباري - يتعرض الجلد أثناء الحمل لتغيرات عديدة، بعضها بسبب زيادة الهرمونات، والبعض الآخر بسبب تمدد الجلد نفسه وزيادة ليونته وحساسيته، إلى جانب زيادة الوزن.

وترتبط بعض التغيرات بالحمل وتزول بعد الولادة، مثل الأوردة العنكبوتية، والتي تتأثر بمدى تعرض الوجه للبرد أو الحرارة الشديدة. وتنتهي بمجرد استقرار الهرمونات بعد الوضع.

اضافة اعلان


ويعتبر حب الشباب من أكثر مشاكل الجلد شيوعاً، فقد يعاود الظهور، أو يزداد بعد الحمل.


وينصح خبراء "بيبي سنتر"، بعدم تناول أية أدوية لعلاج حب الشباب خلال فترة الحمل، لأنها قد تضر الطفل.


وسيكون عليك التوقف عن تناول دواء حب الشباب قبل الحمل، وبالتأكيد وقف الأدوية بمجرد معرفة أنك حامل.


ويميل الجلد إلى أن يصبح أكثر حساسية خلال فترة الحمل، ليس فقط بسبب ارتفاع مستويات الهرمونات، ولكن لأنه أصبح أكثر تمدداً وحساسية.
وقد تصبح البشرة شائكة أكثر من المعتاد عند تعرضها لأشعة الشمس. لذلك ينصح بالحد من التعرض لأشعة الشمس بين الساعة 10 صباحاً و2 ظهراً، واستخدام الكريمات الواقية من الشمس خلال الحمل.


وأثناء زيادة الوزن، يمكن أن يحدث الاحتكاك بين الفخذين أو تحت الثديين، ما يؤدي إلى احمرار البشرة ورطوبتها.


لذلك، ينصح بالحفاظ على المنطقة المصابة جافة قدر الإمكان، واستخدم بودرة التلك للمساعدة في امتصاص أي رطوبة.


كما يساعد للحفاظ على برودة البشرة من خلال ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة.


أما الدوالي فهي أوردة مؤلمة ومتضخمة تسببها زيادة الوزن وضغط الرحم أثناء الحمل، ما يقلل من تدفق الدم إلى الساقين.


وعادة ما تزول الدوالي بعد الولادة، ولتقليل آثارها اثناء الحمل ينصح بتقليل فترات الجلوس والوقوف، ورفع الساقين أثناء الجلوس كلما كان ذلك ممكناً، وممارسة التمارين.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2021_12_10_10_31_33_470

النوم بهذه الملابس خطر على صحتك- إليك أنواعها

5fda15914236043ef92d391c

تعاني من ارتفاع معدل ضربات القلب؟- احذر هذا المرض

2605196-333715247

7 فوائد غير متوقعة لزيت التوت الأحمر

2-119-13

هل يقي الطعام الجيد من السكري؟

420242114164920172494

5 نصائح لتعزيز صحة الأمعاء في فصل الصيف

افافافافا

هل تعاني من اضطراب النوم بعد العيد؟.. إليك العلاج

أخبار متعلقة
2022_3_6_21_30_29_326

دراسة: زيادة وزن الطفل ترتبط بنقص الحديد

نن8ن8ن

هكذا تتناول حلويات العيد دون زيادة الوزن

15715826_607

زيادة الوزن أثناء الحمل ليست ضرورية للبدينات

2017_9_30_14_29_19_361

تمارين غير مناسبة للحامل

تهخعهخ

إدارة حالة الأكزيما الجلدية