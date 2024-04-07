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الأحد، 07-04-2024 12:21 م

هكذا تتناول حلويات العيد دون زيادة الوزن

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الوكيل الإخباري - يشتهر عيد الفطر المبارك بمجموعة متنوعة من الحلويات، مثل الكعك والبيتي فور والبسكويت، تتميز بسعراتها الحرارية المرتفعة وغناها بالسكريات، لذلك يؤدي الإفراط فيها إلى زيادة الوزن وظهور البطن.

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نصائح لتناول حلويات العيد دون زيادة الوزن


البدء بالألياف
يجب أن تكون الوجبة التي تسبق تناول حلويات العيد غنية بالألياف الغذائية، لأنها تساعد على إبقاء المعدة ممتلئة، ما يضمن عدم الإفراط في الكعك، فضلًا عن قدرتها على تنظيم مستويات السكر في الدم.


تناول المكسرات
تلعب المكسرات دورًا كبيرًا في منع ظهور الكرش، ويرجع السبب إلى غناها بأحماض أوميجا 3، التي تساعد على رفع معدل حرق الدهون في الجسم، ولكن يراعى تناول كمية بسيطة منها، تعادل حجم قبضة اليد.
وتتوافر أحماض أوميجا 3 أيضًا في أطعمة أخرى، مثل الأسماك الدهنية وزيت الزيتون والأفوكادو.


الابتعاد عن المشروبات السكرية
تناول المشروبات السكرية، مثل المشروبات الغازية والعصائر المعلبة، يتسبب في استهلاك حلويات العيد بكميات كبيرة، لأنها ترفع سكر الدم بشكل حاد ثم تخفضه سريعًا، ما يؤدي إلى الشعور بالتعب والإرهاق وزيادة الشهية.


الحفاظ على نشاط البدني
ينبغي عدم الجلوس أو الاستلقاء بعد تناول حلويات العيد، بل يفضل ممارسة التمارين الرياضية، مثل المشي، لتحفيز الجسم على حرق سعراتها الحرارية ومنعه من تخزينها في المناطق ذات العضلات الضعيفة، مثل البطن والخصر، على هيئة دهون.


عدم الاكتفاء بتمارين البطن
تساعد تمارين البطن على شد العضلات الموجودة في هذه المنطقة، لكنها لا تساهم في حرق الدهون كما يعتقد البعض، بالتالي لا بد من ممارستها بجانب الكارديو ورفع الأثقال لمدة 150 دقيقة أسبوعيًا، لضمان عدم ظهور البطن عند تناول الحلويات.


النوم الجيد
يؤثر النوم على وزن الجسم، لأن قلته تؤدي إلى انخفاض معدل حرق الدهون، ومع تناول حلويات العيد، قد يتسبب ذلك في زيادة الوزن وظهور البطن.
لذلك ينبغي الحصول على قسط كافٍ من النوم يوميًا، يتراوح من 6 إلى 8 ساعات كل ليلة.

 

الكونسلتو 

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