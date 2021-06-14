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الإثنين، 14-06-2021 10:13 ص

القولون العصبي.. وصفات مذهلة للتخفيف منه

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الوكيل الإخباري _ يعاني الكثير من الاشخاص من مشكلة اضطرابات القولون التي تتسبب فيه ظروف وتقلبات الحياة اليومية أوسوء التغذية وتناول طعام غير مناسب، وبالتالي يجب تناول الأغذية الغنية بالألياف مثل الفواكه والخضراوات والسلطات المتنوعة، وتجنب الأطعمة المسببة للانتفاخ مثل البقوليات كالحُمص، الفول، العدس التي ينجم عنها غازات تسبب عُسر الهضم.

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ومن بين التوصيات التى تؤمن الابتعاد عن مشاكل القولون عدم الإفراط في تناول القهوة والشاي، والابتعاد عن التدخين، والمشروبات الغازية، والوجبات السريعة والأكلات الحارة، والابتعاد عن مصادر التوتر و القلق والضغوط النفسية.

 

وهناك بعض الاطعمة والمشروبات التي تعمل على تخفيف من القولون العصبي ، ابرزها : 


الأعشاب الطبيعية
تعمل الأعشاب الطبيعية على علاج اضطرابات القولون،  فتناول كوب أو أكثر من الينسون، والحلبة، واﻟﻛراوﯾﺎ، والشمر، واﻟزﻧﺟﺑﯾل، يعمل بشكل كبير على تجنب مشاكل القولون.


ﺑذور اﻟﻛﺗﺎن
لبذور الكتان أثرها السحرى فى معالجة اضطرابات القولون، من خلال إضافة ﻣﻠﻌﻘﺔ إﻟﻰ 3 ﻣﻼﻋق ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﻌﺷب اﻟﻣﺳﺣوق ﻣرﺗﯾن إﻟﻰ ﺛﻼث ﻣرات ﯾوﻣﯾﺎً ﻣﻊ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺎء، أو تناول ﻣﻠﻌﻘﺔ ﻛﺑﯾرة أو ﻣﻠﻌﻘﺗﯾن ﻣن زﯾت ﺑذرة اﻟﻛﺗﺎن ﯾوﻣﯾﺎً.

 

العسل
تم استخدام العسل منذ القدم لعلاج الكثير من الأمراض، فهو من الأغذية السهلة للهضم، حيث يستخدم العسل لطرد الغازات من البطن؛ وذلك عن طريق أخذ ملعقة كبيرة من العسل بعد كل وجبة من الوجبات.

 

 

المصدر : الإمارات نيوز 


 




 

 


 

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