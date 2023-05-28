الأحد 28-05-2023
الوكيل الاخباري

تركيا توضح حول إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية

ما هي تفاصيل اتفاق سقف الديون الأمريكية الذي توصل إليه بايدن ومكارثي؟

واشنطن والرياض تدعوان طرفي الصراع السوداني إلى تمديد وقف إطلاق النار

اصابة بحادث صدم باص كوستر بحاجز اسمنتي على أوتوستراد الزرقاء‏

وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين في عدد من الوزارات والمؤسسات -اسماء

وزارة العمل تعلن عن وظائف في جرش

انخفاض سعر حديد التسليح في الأردن 40 ديناراً وسعر الطن 545 ديناراً

حريق هائل بمنشأة تصنيع في كليفلاند بأمريكا- فيديو

الإدارات المرورية: خطة وجاهزية للتعامل مع الحالة الجوية

مصر.. إعادة فتح موانئ السويس والزيتيات وانتظام الحركة الملاحية

الأحد، 28-05-2023 09:47 ص

القهوة تعالج حصوات المرارة .. حقيقة أم خرافة؟

34811df4258be92d0fe8aaf7569aacea


الوكيل الإخباري- تعتبر القهوة من المشروبات الصحية للإنسان، ويرجع السبب إلى تعدد الفوائد التي تقدمها للجسم، كما أنه يشاع أنها تساعد في التخلص من حصوات المرارة، فما حقيقة هذا الأمر؟


في السياق التالي، نوضح فوائد القهوة في التخلص من حصوات المرارة، وذلك حسبما جاء في موقع، " timesofindia.

القهوة تعالج حصوات المرارة
في دراسة أجريت في أبريل 2016، وجد الباحثون أن القهوة تلعب دورًا كبيرًا في الحفاظ على التوازن البكتيري في الأمعاء، مما يحسن عملية الهضم.

وتحافظ القهوة على التوازن الميكربيوم المعوي، نظرًا لقدرتها الكبيرة على تحفيز الأمعاء على إنتاج حمض الهيدروكلوريك، الذي يساهم بدوره في التنويع بين البكتيريا المفيدة والضارة.

اضافة اعلان


كما أن مخاطر الإصابة بحصوات المرارة، تتراجع مع زيادة الاستهلاك اليومي من القهوة، خاصة في ظل محتواها العالي من الكافيين، حيث أشارت إحدى الدراسات البحثية إلى الألياف الغذائية والبوليفينول الموجودة في القهوة تدعم النمو الصحي لمجموعات البكتيريا، ويحفز الهضم عن طريق تشجيع إطلاق حمض المعدة والصفراء وإفرازات البنكرياس.

وحذر الباحثون من زيادة الإصابة بانتفاخ البطن عند شرب القهوة عند المعاناة من متلازمة القولون العصبي وداء كرون، لذلك يجب على المصابين بكلا المرضين الابتعاد عنها نهائيًا، منعًا لتكوُّن الغازات، التي تعطي شعورًا بعدم الراحة.

 

الكونسلتو الطبي 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image636fe4f143e77

لماذا لا يجب تناول الشاي على معدة فارغة؟

ممارسة-المشي-في-البيت-1

من بينها النوم والطبخ والمشي.. كم سعرة حرارية تحرق خلال ساعة واحدة؟

f30c5471c8a75cfe2a642fc22580ed1f1e09d61d-scaled

أطعمة تساهم في التخلص من الانتفاخ.. بينها الخيار والزبادي

2020_9_14_11_40_31_105

تقنية بسيطة.. تقلل الرغبة في تناول الأطعمة عالية السعرات

2023_5_27_16_45_7_48

تجنبها.. 5 وجبات إفطار تؤدي إلى زيادة الوزن

tbl_articles_article_10097_975d0e1c9b4-6987-450b-bdc1-1a94ea9666f1

لمرضى السكري .. هذا الوقت من النهار هام لممارسة الرياضة !

أخبار متعلقة
2112201

دراسة : الإكثار من القهوة في المراهقة يقود للتدخين !

INAF_20230516105622125

خطأ نرتكبه جميعاً.. إياك وضع فرشاة أسنانك في الحمام!

أكل-البطيخ-ومرض-السكري-هل-هو-مسموح

اكثر من تناول البطيخ .. اليك فوائده !

127-102521-causes-snoring-methods-treatment_700x400

ما علاقة الشخير بالسكتة الدماغية ؟

2023_5_14_21_50_0_971

طبيب يكشف عن مرض ليس له علاج: الجراحة هي الحل !

20235141617374624H

دراسة : التحدث بلغتين منذ سن مبكرة يحمي من الخرف