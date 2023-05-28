القهوة تعالج حصوات المرارة .. حقيقة أم خرافة؟

الوكيل الإخباري- تعتبر القهوة من المشروبات الصحية للإنسان، ويرجع السبب إلى تعدد الفوائد التي تقدمها للجسم، كما أنه يشاع أنها تساعد في التخلص من حصوات المرارة، فما حقيقة هذا الأمر؟





في السياق التالي، نوضح فوائد القهوة في التخلص من حصوات المرارة، وذلك حسبما جاء في موقع، " timesofindia.



القهوة تعالج حصوات المرارة

في دراسة أجريت في أبريل 2016، وجد الباحثون أن القهوة تلعب دورًا كبيرًا في الحفاظ على التوازن البكتيري في الأمعاء، مما يحسن عملية الهضم.



وتحافظ القهوة على التوازن الميكربيوم المعوي، نظرًا لقدرتها الكبيرة على تحفيز الأمعاء على إنتاج حمض الهيدروكلوريك، الذي يساهم بدوره في التنويع بين البكتيريا المفيدة والضارة.

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كما أن مخاطر الإصابة بحصوات المرارة، تتراجع مع زيادة الاستهلاك اليومي من القهوة، خاصة في ظل محتواها العالي من الكافيين، حيث أشارت إحدى الدراسات البحثية إلى الألياف الغذائية والبوليفينول الموجودة في القهوة تدعم النمو الصحي لمجموعات البكتيريا، ويحفز الهضم عن طريق تشجيع إطلاق حمض المعدة والصفراء وإفرازات البنكرياس.



وحذر الباحثون من زيادة الإصابة بانتفاخ البطن عند شرب القهوة عند المعاناة من متلازمة القولون العصبي وداء كرون، لذلك يجب على المصابين بكلا المرضين الابتعاد عنها نهائيًا، منعًا لتكوُّن الغازات، التي تعطي شعورًا بعدم الراحة.



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