اللوز.. 24 حبة يومياً تحمي صحتك وجمالك

الوكيل الإخباري - قد يكون اللوز أحد أكثر المكسرات المحبوبة والصحية للإنسان، فلا يختلف عليه أحد كون الناس يتناولونه تقريباً بكل الطرق، فيؤكل نيئاً، ومطهواً، وكدقيق اللوز وزبدة اللوز وحليب اللوز، والمملح وغير المملح، والخام والمحمص، كما يستخدم في تصنيع الزيوت والعطور ومنتجات العناية بالبشرة.

اضافة اعلان

وتحتوي أوقية من اللوز غير المملح (حوالي ربع كوب، أو حفنة صغيرة، أو 24 حبة) على 164 سعراً حرارياً، تمثل الدهون من 50-70% من المحتوى، والكربوهيدرات 15-20%، والبروتينات من 15-22% بحسب الصنف، فاللوز من الأطعمة العالية الدهون، لكن معظمها دهون أحادية غير مشبعة قريبة من تلك الموجودة في زيت الزيتون، وهو أيضاً مصدر جيد للبروتين النباتي، ويحتوي على كميات صغيرة من جميع الأحماض الأمينية الأساسية وغير الأساسية، كما أنه خالٍ من الغلوتين؛ فيستخدم كبديل لمن يعانون حساسية الغلوتين والسيلياك.

وتؤكد خبيرة التغذية أن تناول 24 حبة من اللوز يومياً يجلب الفوائد للصحة، ويساهم في حماية البشرة وصفائها.

للوز العديد من المنافع الصحية، منها:

1. يساهم في صحة وسلامة القلب:

من أهم وأشهر ما يتميز به اللوز هو كونه قد يساهم في خفض الكوليسترول الكلي والمنخفض الكثافة (الضار)، دون تغيير في البروتين الدهني عالي الكثافة (الجيد)، خاصة عند الأفراد المصابين بارتفاع الكوليسترول والسكري. كما قد يساهم في ضبط ضغط الدم، ومنع التلف داخل جدران الشرايين، والحماية من تراكم اللويحات الخطرة، بالإضافة إلى محاربة زيادة الوزن والسمنة، وكلها من عوامل الخطر المرتبطة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

2. يدعم القدرات الذهنية:

يعتبر اللوز من الأطعمة المؤثرة إيجابياً على صحة الدماغ والقدرات الذهنية، فهو قد يساعد في تحسين الذاكرة، ومحاربة الأمراض العصبية، والحماية من الخلل المعرفي المرتبط بالعمر.

3. يساهم في مقاومة السكري ومضاعفاته:

اللوز من الأطعمة الجيدة لمرضى السكري، إذ يساعد المريض من عدة أوجه، فيساعد تناوله على التحكم في مستويات السكر، ويحمي من الارتفاع المفاجئ لنسبته، ويساهم في الحفاظ على الوزن.

4. سعراته الحريرة لا تسبب السمنة:

من ناحية، إن اللوز يحتوي على سعرات حرارية مرتفعة نسبياً، إذاً هو متهم بالتسبب في السمنة، لكن من ناحية أخرى الألياف الغذائية الموجودة في اللوز قد تساعد على فقدان الوزن، لأنها تساعد على الشعور بالشبع، كما أن الدهون في اللوز من النوع الصحي فتساعد على الإحساس بالشبع، فإذا تناولناه باعتدال لن يسبب زيادة في الوزن.

5. يحافظ على صحة البشرة

اشتهر اللوز والزيت المستخرج بأنه صديق للبشرة من وجوه عدة: تغذية البشرة، تقليل علامات الشيخوخة، يقي من سرطان الجلد وتلف خلاياه، يساهم في تحسين الدورة الدموية، يساهم في الحفاظ على ترطيب البشرة، يحسن قدرات البشرة على التئام الجروح بشكل أفضل، يعمل على تفتيح أفضل للبشرة، يساهم في علاج الالتهابات الجلدية الحادة مثل الصدفية والأكزيما.

6. مثالي للشعر:

يحتوي اللوز على خلطة مثالية للشعر مكونة من: البروتين، الدهون، الفيتامينات خاصة (هـ)، المعادن خاصة المغنيسيوم والبوتاسيوم والزنك، ثم تقوم مضادات الأكسدة بحمايته من التلف. لذلك منذ القدم وزيت اللوز مشهور كدهان لصحة وإطالة الشعر.

زهرة الخليج