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الخميس، 23-06-2022 03:46 م

حمية غذائية لتخفيف الوزن بسرعة للنساء

أفضل_نظام_غذائي_لتخفيف_الوزن


الوكيل الإخباري - هل تخططين لخسارة بضعة كيلوغرامات زائدة بطريقة سهلة وآمنة؟ "سيدتي.نت" يطلعك على حمية غذائية لتخفيف الوزن بسرعة للنساء في التقرير الآتي:

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حمية غذائية لتخفيف الوزن بسرعة للنساء

 

قطع الكربوهيدرات

 

ليس سراً أنَّ الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الكربوهيدرات البسيطة ضارّة بالجسم. تفتقر الكربوهيدرات المكررة للألياف والفيتامينات والمعادن. وتشمل: الخبز الأبيض، والأرز الأبيض، والمعجنات، والصودا، وبعض أنواع الوجبات الخفيفة.

تناول المزيد من الفواكه والخضروات

الفواكه والخضراوات منخفضة الدهون والسعرات الحرارية. كما أنها غنية بالعناصر الغذائية الأساسية، بما في ذلك الألياف والفيتامينات والمعادن.
إذا كنت لا تميلين إلى تناول عود الكرفس أو قضم بعض السبانخ، ففكري في صنع عصائر صحية للفطور أو الغداء. استخدمي بعض الزبادي الغني بالبروتين، والجيد للجهاز الهضمي.

 

تناول مزيد من البروتين
البروتينات الخالية من الدهون منخفضة الدهون، وتساعد على الشعور بالشبع. تشمل مصادر البروتين: الدجاج والديك الرومي. أيضاً الأسماك البيضاء مثل سمك القد، أو سمك الهلبوت، وهي غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي يمكن أن تقاوم الالتهابات والسرطان وأمراض المناعة الذاتية. كما تساعد درء القلق والاكتئاب.

 

الوجبات الخفيفة
الوجبات الخفيفة الصحية مثل المكسرات، أو البيض المسلوق، أو لفائف الديك الرومي لذيذة، ولن تكسبك وزناً.

 

ممارسة الرياضة

قد يجعلك نمط الحياة غير النشط أكثر من مجرد متعبة.إذ يمكن أن يؤدي أيضاً إلى اختلالات هرمونية واكتئاب وأمراض القلب، وغيرها من الآثار طويلة المدى.

تجنّب المشروبات المحلاة
المشروبات السكرية مثل عصير الفاكهة أو الكاكاو الساخن أو الشاي المثلج المحلى، يمكن أن تجعلك تكتسبين الوزن من دون الشعور بالشبع، وقد تزيد من دهون البطن. اختاري الماء أو المياه الغازية المنكهة أو القهوة غير المحلاة بدلاً من ذلك.


تناول الطعام ببطء
قد تميلين إلى تناول الطعام بسرعة، خاصة إذا كانت حياتك مزدحمة أو وظيفتك مرهقة. يمكن أن يساعدك المضغ ببطء على تقليل السعرات الحرارية التي تتناولينها.

النوم جيداً
تشير الأبحاث إلى أنَّ الأفراد المحرومين من النوم معرضون بنسبة 55% للإصابة بالسمنة. يمكن أن يؤثر الحرمان من النوم على التحكم في شهيتك. علاوة على ذلك، كلما زاد نومك، زادت الفوائد الصحية التي يحصل عليها جسمك.

 

سيدتي 

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