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الإثنين، 05-06-2023 04:42 م

المشمش للرضع .. طبيب يوضح فوائده والعمر المناسب لتناوله



الوكيل الإخباري- تتساءل بعض الأمهات عن العمر المناسب لتقديم المشمش للأطفال الرضع، خوفًا من إدراجه في نظامهم الغذائي اليومي في سن مبكرة، مما يؤثر سلبًا على صحتهم.

فوائد المشمش للرضع

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في هذا الصدد، قال الدكتور أمير سليمان، استشاري طب الأطفال في مصر ، إن المشمش من الفواكه الصيفية المفيدة للرضع، لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجون إليها للنمو بشكل صحي.


وحدد سليمان فوائد المشمش للرضع في النقاط التالية:


1- يلعب المشمش دورًا كبيرًا في تعزيز صحة الجهاز الهضمي عند الرضع، ويرجع السبب إلى محتواه الجيد من الألياف الغذائية، التي تساعد على تحسين حركة الأمعاء وتسهيل عمليتي الهضم والإخراج والحد من الإصابة بالإمساك.


2- يساعد المشمش على تقوية الجهاز المناعي عند الرضع، لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي، الذي يجعل الجسم أكثر قدرة على مكافحة الفيروسات والبكتيريا.


3- يوفر المشمش للرضع حماية كبيرة ضد الإصابة بالأنيميا، لغناه بمعدن الحديد، الذي يعمل على إنتاج كريات الدم الحمراء، المسئولة عن إرسال الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم.

4- يتميز المشمش باحتوائه على البيتا كاروتين، الذي يحوله الجسم إلى فيتامين أ، المعروف بقدرته الكبيرة على تقوية حاسة الإبصار عند الرضع.


5- يجعل المشمش أعصاب الرضع أكثر قوة، لاحتوائه على فيتامين ب المركب.
6- يعزز المشمش الوظائف الإدراكية للمخ عند الرضع.


متى يأكل الرضيع المشمش؟
وأوصى استشاري طب الأطفال الأمهات بتقديم المشمش للرضيع من عمر 6 إلى 8 أشهر، مؤكدًا أنه طعام سهل البلع، ولكن يجب تناوله باعتدال.


واختتم حديثه بالإشارة إلى وجود إرشادات يجب على الأم اتباعها، لضمان استفادة الرضيع من المشمش، وتشمل:


- تناول المشمش في صورته الصلبة، لأن العصير يفتقد للألياف الغذائية.


- تجنب المشمش المجفف، لاحتوائه على سكريات مرتفعة، كما يهدد الرضيع بالإسهال والانتفاخ.


- غسل المشمش جيدًا بالماء الجاري قبل تقديمه للرضيع، لتنظيفه من المبيدات الحشرية والأسمدة والميكروبات.


- نزع البذرة من المشمش قبل تقديمه للرضيع، حتى لا يبتلعها ويتعرض للاختناق.


الكونسلتو الطبي 


 




 

 


 

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