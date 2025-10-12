حمية الكارنيفور.. ترند غذائي أم خطر صحي صامت؟

الوكيل الإخباري- تُثير حمية الكارنيفور جدلاً واسعاً، إذ تعتمد على تناول اللحوم فقط، مع إقصاء كامل للخضراوات والنشويات. ويؤكد أنصارها أنها تساهم في فقدان الوزن، وتحسين البشرة، وتخفيف أعراض أمراض المناعة الذاتية، رغم غياب أدلة علمية قاطعة تدعم هذه المزاعم.



تشير التقارير إلى أن هذه الحمية تحفّز الجسم للدخول في حالة "الكيتوز"، ما يقلل الشهية ويزيد الشعور بالشبع، بينما يرى خبراء أن قلة الانتفاخ قد تعود إلى تجنّب أطعمة غنية بالألياف القابلة للتخمير، وليس غياب الخضار بحد ذاته.



في المقابل، ينتقدها مختصون بسبب تأثيراتها البيئية، حيث تُعد اللحوم من أكبر مصادر انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري، إضافة إلى مخاطرها الصحية على المدى الطويل.



ورغم انتشارها على منصات مثل إنستغرام وتيك توك، تبقى حمية الكارنيفور خياراً مثيراً للجدل، بين من يراها "عودة للطبيعة"، ومن يعتبرها مجرّد موجة غير مستدامة.

