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الخميس، 30-11-2023 12:22 م

المشي أم اليوغا.. أيهما أفضل لإنقاص الوزن؟

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الوكيل الإخباري - يعد المشي واليوغا من الأشكال الشائعة للتمارين الرياضية المعروفة بفوائدها الصحية العديدة، بما في ذلك فقدان الوزن، ولكن تحديد الخيار الأفضل لفقدان الوزن يعتمد على عوامل مختلفة، بما في ذلك التفضيلات الفردية ومستويات اللياقة البدنية والأهداف العامة.

فوائد المشي
يعد المشي شكلاً بسيطاً من التمارين الرياضية التي يمكن الوصول إليها وتتطلب الحد الأدنى من المعدات ويمكن دمجها بسهولة في الروتين اليومي. إنها تمارين هوائية منخفضة التأثير تعمل على رفع معدل ضربات القلب، مما يساعد على حرق السعرات الحرارية والدهون، وهو أمر مفيد لفقدان الوزن. 


فوائد اليوغا

تقدم اليوغا نهجاً متعدد الأوجه لفقدان الوزن، فهي تتضمن الأوضاع الجسدية، وتقنيات التنفس، واليقظة، والتي تساهم بشكل جماعي في إدارة الوزن. يمكن أن يؤثر تركيز اليوغا على التركيز الذهني والحد من التوتر بشكل إيجابي على عادات الأكل والأكل العاطفي، وهو عقبة شائعة في فقدان الوزن. 



أيهما يحرق سعرات حرارية أكثر؟
عند مقارنة إمكانية حرق السعرات الحرارية، فإن المشي يحرق بشكل عام سعرات حرارية أكثر من اليوغا. ومع ذلك، فإن منهج اليوغا الشامل للياقة البدنية يركز على بناء قوة العضلات والمرونة والتوازن، وهي مكونات حاسمة في رحلة فقدان الوزن. مع زيادة كتلة العضلات، تتحسن عملية التمثيل الغذائي في الجسم، مما يؤدي إلى حرق السعرات الحرارية بشكل أكثر كفاءة حتى أثناء الراحة. 


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