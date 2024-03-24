السمك في رمضان- خبير تغذية يوضح فوائد تناوله على الإفطار

الوكيل الإخباري - يعد السمك من الأطعمة المفيدة لصحة الإنسان، لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، ولكن هل يمكن تناوله على الإفطار في رمضان؟



هل تناول السمك على الإفطار في رمضان مفيد للجسم؟

في هذا الصدد، قال الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية، إن السمك طعام مناسب لوجبة الإفطار في شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى تعدد الفوائد التي يقدمها للجسم.

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وأضاف ناجي أن السمك يحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3، التي تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، عن طريق خفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية بالدم.



وأكد استشاري التغذية العلاجية أن السمك يلعب دورًا كبيرًا في إنقاص الوزن الزائد، لاحتوائه على سعرات حرارية متوسطة، بالإضافة إلى قدرته الكبيرة على كبح الشهية.



وأوضح أن السمك يستمد قدرته على كبح الشهية من محتواه العالي من البروتين، الذي يساعد على الشعور بالشبع والامتلاء لساعات طويلة، لأنه يستغرق وقتًا طويلًا في عملية الهضم.



وأشار ناجي إلى قدرة أحماض أوميجا 3 في السمك على تعزيز وظائف المخ وتقليل خطر الإصابة بأمراض التدهور الإدراكي المرتبطة بالتقدم في العمر، مثل الخرف والزهايمر.



وحذر من تناول الأسماك المملحة، مثل الرنجة والفسيخ، على الإفطار في رمضان، لأنها تزيد من خطر الإصابة بالجفاف، وتؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، نظرًا لمحتواها العالي من الصوديوم.



وشدد خبير التغذية على ضرورة عدم تناول السمك المقلي، لأن القلي العميق في الزيت يحوله لطعام مضر للجسم، نتيجة للدهون المتحولة التي يكتسبها.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أهمية تناول السمك بجانب بعض الخضروات، مثل الفلفل الألوان والجرجير وشبت والطماطم والجزر والخيار والبصل.

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